Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в столицу Грузии Тбилиси.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министра встретил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.

В рамках визита Никол Пашинян встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

После армяно-грузинских переговоров на высшем уровне премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ.В рамках визита Никол Пашинян на площади Героев Тбилиси даст дань уважения павшим.