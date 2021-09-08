Вино «Takar» винодельни Armenia Wine лучшее в своей категории”, – отметили на авторитетном конкурсе «MUNDUS VINI Grand International Wine Award», где красное сухое «Takar» из 8 вин было удостоено звания «Best of Show». Эта беспрецедентная победа компании – новая планка для армянского вина. Об этом сообщает Арменпресс

Международный конкурс Grand International Wine Award, основанный 20 лет назад в Германии считается крупнейшим и самым влиятельным конкурсом в области виноделия в мире. Каждый год в этом конкурсе, устанавливающем качество вина, принимают участие производители из более 45 стран, а оценивают вино лучшие в мире 170 экспертов, сомелье и виноделов.

На протяжении четырёх дней высококвалифицированное жюри оценивало 4500 вин со всего мира и выбирали лучшее из них. Результаты Армении на 29-ом конкурсе Grand International Wine MUNDUS VINI впечатляют. Armenia Wine – один из золотых призёров конкурса: 8 медалей․

Для винодела особая честь получить награду Best of Show. Ею награждают лучшее вино в своей категории, которым и стало красное сухое вино «Takar» урожая 2019 г. от винного завода Armenia Wine.

Наград были удостоены вина разного вида – изготовленные как из чистых армянских сортов винограда, так и ассамбляжа армянских и европейских сортов. Золотых и серебряных медалей были удостоены следующие вина ArmeniaWine:

Золотая медаль – Yerevan 782 BC, красное, сухое, 2020

Золотая медаль – Yerevan 782 BC, белое, сухое, 2020

Золотая медаль – Takar, красное, сухое, 2019

Золотая медаль – Takar Reserve, 2016

Золотая медаль – Tariri, белое, сухое, 2018

Золотая медаль – Tariri, красное, сухое, 2018

Серебряная медаль – Armenia, красное, сухое, 2020

Серебряная медаль – Takar, белое, сухое, 2019.

«Armenia Wine мечты воплощает в реальность… У нас есть награды с разных международных конкурсов, но это полученное звание Best of show ещё больше повышает нашу ответственность. Мы с гордостью говорим о том, что наше вино стало достойным представителем армянского виноделия в мире, потому что конкуренция на самом деле была сильной», – рассказал главный советник компании Armenian Wine Жан-Батист Сула из города Бордо (Франция).

Armenia Wine в конкурсе «MUNDUS VINI» участвует с 2016 г., с каждым годом полученными медалями и наградами повышая рейтинг армянского виноделия. Эти продолжающие победы свидетельствуют о неизменной позиции компании: представлять качественные, соответствующие международным критериям армянские вина, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке.

Беспрецедентный успех компании Armenia Wine определяет новый статус армянских вин среди потребителей во всем мире, потому что многоопытное жюри уже дегустации вслепую оценило превосходство вин компании Armenia Wine. «Эта победа наших вин – честь не только для нашей компании, но и для нашей родины, имеющей многовековую историю виноделия. Эта победа вернула нашей стране гордое звание «колыбель виноделия» », – подвел итоги главный винодел компании Armenia Wine Григор Алексанян.