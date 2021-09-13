Председателем Палаты адвокатов РА избран Симон Бабаян.

Как передает «Арменпресс», Палата адвокатов сообщает, что выборы состоялись 12 сентября 2021 года.

«В голосовании участие приняли 1 111 адвокатов. За Симона Бабаяна проголосовало 937 адвокатов, за Геворга Гезаляна – 144 адвоката. 30 бюллетеней признаны недействительными.

Решением счетной комиссии Палаты адвокатов РА от 12 сентября 2021 года Симон Альбертович Бабаян 937 голосами «за» 1 111 адвокатов (84,3%) сроком на четыре года избран президентом Палаты адвокатов РА», – сообщили в Палате адвокатов.

Срок полномочий нового председателя Палаты адвокатов РА начнется 5 октября 2021 года.

В настоящее время председателем Палаты адвокатов является Ара Зограбян, полномочия которого истекают 5 октября.

До выборов 08-09-2021 Палата адвокатов организовала обсуждения, в которых участие приняли кандидаты на пост председателя Палаты адвокатов РА Симон Бабаян и Геворг Гезалян. Третий кандидат на пост председателя адвокатской палаты Тамара Погосян отказалась от избирательной кампании, подав самоотвод. Обсуждения вел председатель Палаты адвокатов РА Ара Зограбян.

Председатель Палаты адвокатов – высшее должностное лицо Исполнительного органа Палаты, избираемое тайным голосованием из числа членов, имеющих не менее десяти лет опыта работы в юридической сфере, сроком на четыре года. Председатель палаты представляет Палату, принимает решения по вопросам, касающимся деятельности Палаты, председательствует на заседаниях общих собраний и Совета Палаты. В пятидневный срок выдает члену Палаты сертификат на членство с печатью Палаты и подписью, включает адвоката в список Палаты. Председатель палаты созывает заседания Совета и общее собрание, определяет или утверждает их повестки, а также на общественных началах может из состава членов Палаты формировать консультационные и другие комиссии.