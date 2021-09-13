Ранним утром 12 сентября во Флориде завершился турнир по боксу, который был полон странных поединков.

Гвоздём этого шоу должна была стать схватка экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Но Золотой Мальчик подхватил COVID-19 и был вынужден сняться с боя. Организаторы тут как тут подсуетились с заменой, выбрав в соперники 44-летнему Витору не кого-нибудь, а ветерана из ветеранов, 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в двух категориях Эвандера Холифилда. Американец долгое время готовился к возвращению на ринг. Real Deal (прозвище Эвандера) то надеялся на бой с Майком Тайсоном, то готовился к противостоянию с Брайаном Макбрайдом, но контрактов на эти поединки так и не было.

Как бы то ни было, Холифилд пребывал в относительно годной форме, так что вызвать его на роль спасителя мейн-ивента было допустимо — по крайней мере, так казалось.