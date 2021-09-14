Серебряная медаль, завоеванная Симоном Мартиросяном на Олимпийских играх в Токио, лишь отчасти оправдала ожидания и надежды армянских любителей спорта

Эчмиадзинский силач, в последние годы записавший на свой счет немало ярких побед и рекордов, в решающий момент упустил главную спортивную награду мира. Почему все обернулось именно таким образом, что не сложилось? Об этом мы побеседовали с наставником мужской национальной сборной Армении по тяжелой атлетике, генсеком республиканской федерации Пашиком Алавердяном, раскрывшим важные детали выступления нашего атлета, которые проливают свет на произошедшее в столице Японии.

– Что же на самом деле произошло с Симоном Мартиросяном в Токио, почему он упустил золотую олимпийскую медаль?

– Выступление в столице Японии стало апогеем того, что происходило с ним более года: постоянные боли от грыж на позвоночнике и поврежденных менисков на обеих коленях. Сейчас он нуждается в операции. С такими проблемами результат, показанный им на Олимпиаде, можно считать геройством.

Признаться, в такой ситуации я вообще не должен был брать его на Олимпийские игры. Правильнее было бы предоставить право участия Гору Минасяну, однако я прекрасно понимал, что такое решение вызвало бы неадекватный резонанс в обществе. Ведь Симон Мартиросян – двухкратный чемпион мира, рекордсмен планеты, явный фаворит в своей весовой категории.

Симон Мартиросян

– Получается, что Вы пожертвовали здоровьем спортсмена, чтобы угодить болельщикам?

– Я не мог пойти наперекор желанию народа. Но теперь это уже не важно. Однозначно одно – Симону помешали травмы.

– У Мартиросяна были боли во время выступления?

– Нет, травмы помешали ему в ходе подготовки – они постоянно напоминали о себе. Тренировки то и дело прерывались лечением, которое особого эффекта не давало. С такими проблемами человеку не то, что тяжести поднимать, даже ходить трудно. А Симону нужно было справиться со штангой весом в 250 кг. Словом, он так и не смог провести полноценные тренировки и набрать оптимальную форму, необходимую для достижения нужного результата. Я говорил, что будет чрезвычайно сложно, поскольку парень просто не может тренироваться, испытывает сильные боли. Мне отвечали – давайте лечите. Ну и лечили, но при первой серьезной нагрузке все вновь проявлялось.

– То есть, изначально шансы на победу были минимальные?

– Почему? Приблизительно за 10 дней до старта Симон на тренировке показал в толчке результат 240 кг, а на Олимпиаде ему нужно было поднять на 2 кг меньше этого. Сейчас вы спросите: как же так? Отвечаю: за два дня он сбросил 7 кг личного веса и не успел восстановиться ввиду недостаточной подготовки. Что касается разговоров о возможных психологических проблемах, то их не было. Симон не тот парень – он боец по натуре.

– В этом сезоне он больше не выйдет на помост?

– Я не могу сказать, как все сложится. В данный момент он находится на сборах, тренируется, однако, на мой взгляд, сейчас самое подходящее время для лечения. Я бы посоветовал на данном этапе сконцентрироваться именно на этом. Однозначно лишь то, что мы рассчитываем на него в новом олимпийском цикле. Симону всего 24 года – у него еще все впереди.

Пашик Алавердян

– А как Вы оцениваете олимпийские выступления Изабеллы Яйлян?

– Мы не ожидали от нее сенсационных результатов. Иначе и быть не могло, учитывая, что из-за коронавирусного карантина она почти год не выходила на помост. На подготовку к Олимпийским играм дается 4 года, и любое нарушение графика приводит к падению результатов.

– На днях стало известно, что чемпионат мира нынешнего года пройдет 7-17 декабря в Ташкенте. Вы приблизительно определились с составом наших участников?

– Естественно, но окончательно все прояснится только после завершения процесса подготовки. Например, я посоветовал бы Симону Мартиросяну пропустить это первенство, но не стану склонять его к какому-нибудь решению. Пусть сам решает.

– В новый олимпийский цикл наша федерация вступает без предыдущих допинговых санкций?

– По логике, сейчас все должно начаться с чистого листа. Пока мы не получали никаких официальных документов от международных спортивных структур.