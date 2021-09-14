Достигнута договоренность о проведении в Национальном собрании закрытого заседания по ситуации на дороге Горис-Капан.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян.

«Вчера от имени фракции мы направили письмо с предложением, чтобы на заседании присутствовали и первые лица. Нужно получить полную информацию», – добавил Минасян.

Арцвик Минасян отметил, что в обсуждении могут быть элементы государственной тайны, они готовы и к закрытому обсуждению.

«Главная задача, чтобы мы смогли решить эти проблемы, стоящие перед нашей страной. Есть работа по всем направлениям. Самый простой пример – сегодня нарушен суверенитет Республики Армения. Фактически, мы потеряли свой суверенитет в этом районе, территориальная целостность нарушена, по этому поводу должно было быть возбуждено уголовное дело. Мы ожидаем, что генеральный прокурор ответит на все вопросы», – сказал Арцвик Минасян.

Депутат добавил, что необходимо выяснить у МИД, ведется ли с иранской стороной необходимая работа и какие процессы идут на международной арене.

«В результате обсуждения с руководством НС было решено, что будет закрытое обсуждение. Руководство всеми силами постарается обеспечить присутствие первых лиц, потому что некоторых из них нет в Армении, но мы ожидаем, что им удастся вернуться. Достигнута договоренность, что обсуждение следует организовать как можно скорее. Произойдет это либо сегодня, либо завтра», – заключил Арцвик Минасян.