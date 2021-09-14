Сборная Армении не сумела преодолеть барьер группового этапа онлайн шахматной олимпиады и вновь осталась без наград турнира

Набрав в 9 матчах 10 очков, наша команда заняла 5 место среди десяти сборных, выступивших в подгруппе «А» топ-дивизиона. Армянская дружина победила сборные Грузии (3,5:2,5), Румынии (4,5:1,5), Монголии (4,5:1,5) и Китая (4:2), сыграла вничью с Грецией (3:3) и Австралией (3:3), проиграла Ирану (2:4), Казахстану (2,5:3,5) и Индонезии (1:5). В турнирной таблице наших обошли Казахстан (16 очков), Китай (14), Иран (14) и Индонезия (11). Двое первых и пробились в четвертьфинал, составив компанию по двум лучшим командам из остальных трех подгрупп.

В этих играх за Армению выступали Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Оганес Габузян, Роберт Оганесян, Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян, Сирануш Гукасян, Мамикон Гарибян, Арам Акопян, Анна Саргсян и Мариам Мкртчян. По регламенту, на каждую игру команды выставляли шесть игроков, в том числе минимум 2 женщин и по одному юноше и девушке в возрасте до 20 лет. Контроль времени – 15 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Онлайн шахматная олимпиада проводилась во второй раз. Напомним, что в прошлом году сборная Армении прервала участие в турнире на стадии 1/4 финала. Во время первого матча нашей команды со сборной Индии произошел сбой сервера Сhess.com, в результате чего Айк Мартиросян в ничейной позиции просрочил ответный ход. Ему засчитали поражение, а индусам присудили победу со счетом 3,5:2,5. Армянская федерация опротестовала данное решение, однако ФИДЕ отклонила протест, и наша команда в знак протеста отказалась от дальнейшего участия в турнире.