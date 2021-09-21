В Армении на сегодня существует множество проблемных вопросов, от решения которых напрямую зависит дальнейшее развитие виноделия в стране. Вот уже около месяца фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании винограда, в разной форме выражают свое недовольство поведением заготовителей.

По их мнению, производители винно-коньячной продукции, пользуясь доминированным положением на рынке, часто снижают закупочные цены, не выполняют свои обещания и предварительные соглашения.

На самом деле, эта ситуация происходит чуть ли не каждый год. Виноградари протестуют, требуя справедливых цен, а заготовители в ответ говорят, что у них множество издержек в связи с якобы искусственным завышением закупочных цен на виноград. Однако высокая стоимость закупаемого винограда в Армении имеет и свои объективные причины. Дело в том, что из-за природно-климатических условий (высоких рисков града, засухи, весенних заморозков и т.п.), себестоимость сельскохозяйственного производства у нас, в том числе, винограда довольно высокая. А это львиная доля себестоимости конечной продукции – как коньяка, так и вина.

Одним из вариантов решения этого вопроса может стать предварительное заключение договоров между фермерами и заготовителями с указанием конкретной закупочной цены на предстоящий сезон. Эту практику вот уже много лет применяет Ереванский коньячный завод «Арарат» и четко выполняет свои обязательства, исходя из того принципа, что, заключая долгосрочные контракты с фермерами, можно сделать виноградарство в Армении прогнозируемой и прибыльной сферой, способствуя тем самым ее развитию.

Однако большинство заготовителей в Армении придерживаются иной практики и работают с фермерами по неформальным правилам, устанавливая зачастую такие закупочные цены, которые даже не покрывают себестоимость выращенного винограда. И каждый раз приходится вмешиваться в этот процесс государству. Что случилось также и в этом году.

На днях состоялась встреча вице-премьера Сурена Папикяна с представителями крупных заготовительных компаний – производителей вина и коньяка («Прошянский коньячный завод», «Веди Алко», «Востанский винный завод», «Хаяси Групп», «Арташат Винко», «Иджеванский винный завод», «МАП» и др). Обсуждались, естественно, проблемы, возникшие в ходе закупок винограда. По итогам встречи удалось договориться с предпринимателями об увеличении минимальной закупочной цены технического винограда для производства коньяка на уровне 130 драмов вместо прежних 115 драмов.

Конечно, это лишь временное решение проблемы. Поэтому вице-премьер указал на стратегическую важность комплексного решения этого вопроса, пообещав, что будет найдено окончательное системное решение, которое позволит в будущем упорядочить рынок закупа винограда.