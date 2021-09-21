Со стартом нового учебного года возобновились мероприятия в рамках проекта Росатома More for Metsamor. 17 сентября для учеников старшей школы №2 г. Мецамор была организована поездка в Центр креативных технологий «Тумо», где они познакомились с основными предметами обучения в Центре – трехмерным моделированием, компьютерной анимацией, робототехникой, веб-дизайном и другими современными направлениями.

«Реализуя программу More for Metsamor, мы стараемся создать условия для дальнейшего профессионального роста сегодняшних школьников. Участие в различных образовательных мероприятиях позволяет им задуматься над тем, какие знания и навыки востребованы сегодня и что будет актуально в ближайшем будущем. Но важно не только подвести их к мысли о необходимости развития навыков, но и показать реальные возможности для того, чтобы сделать первый шаг в выбранном направлении», – сказал руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны Юрий Свириденко.

Центр креативных технологий «Тумо» действует в Армении 10 лет и примечателен системой обучения: без учителей и оценок. Школьники обучаются самостоятельно – выполняют задания и посещают мастер-классы приглашенных экспертов, которые знакомят ребят с карьерными перспективами, делятся уникальными знаниями и помогают развивать сеть профессиональных контактов в той или иной отрасли. Основная цель состоит не в том, чтобы научить учеников следовать инструкциям, а представить инструменты решения задач для достижения независимого мышления.

«Наши ученики приобретают навыки успешного продвижения в современном цифровом мире и создания своего будущего пути. Они моделируют свою профессиональную карьеру, становясь не только частью экосистемы, но и совершенствуя ее. Итогом их обучения становится портфолио выполненных проектов, которое пригодится при поступлении в институт или потенциальному работодателю», – сказал координатор по работе с обучающимися Центра креативных технологий «Тумо» Гор Лавчян

В рамках визита мецаморские школьники ознакомились с основными направлениями обучения в центре «Тумо», реализуемыми и будущими программами, а также приняли участие в открытом уроке по роботехнике, программированию и 3D-моделированияю.

В течение 2021 года для школьников г. Мецамор запланированы познавательные и интерактивные мероприятия, которые направлены на повышение интереса к науке и технологиям.