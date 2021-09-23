Как минимум две бронзовые медали могут завоевать армянские боксеры на проходящем в Москве 58-м чемпионате мира среди военнослужащих. По предварительным данным, в полуфинал своих весовых категорий пробились Армен Машакарян (69 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян.

Оба наших спортсмена в очередных поединках встретились с представителями Бразилии. В соперничестве Машакаряна с Луисом Сильвой да Родригесом судьи отдали предпочтение армянскому боксеру, однако бразильская делегация опротестовала данное решение. В случае, если апелляция будет отклонена, наш соотечественник в полуфинале сразится с венесуэльцем Кристианом Мединой Палассио. Чалоян же не оставил шансов Джоэлью Сильва да Рамосу и следующий поединок проведет с узбеком Лазизбеком Мулладжоновым. Напомним, что на предыдущих этапах Машакарян победил азербайджанца Сархана Алиева и беларуса Дмитрия Милушу, а Чалоян – казахского боксера Дамира Тойбая.

Борьбу за медали продолжают также россияне Володя Мнацаканян (49 кг) и Овик Оганесян (56 кг), победившие в очередных поединках представителя Армении Сейрана Егикяна и иранца Собхана Сахри.

Без наград остались выступившие за Армению Артур Казарян (60 кг), Нарек Оганесян (64 кг) и Рафаэль Оганесян (81 кг), проигравшие соответственно иранцу Мохаммаду Камали, беларусу Дмитрию Асанову и россиянину Раджабу Раджабову. После пересмотра результата боя с бразильянкой Беатрис Соарес Фтрейрой за бортом первенства осталась также чемпионка Европы и России, серебряный призер мирового первенства Нуне Асатрян. Предварительно ей была присуждена победа со счетом 3:2.

В мужском и женском первенствах участвует 231 боксер из 36 стран.