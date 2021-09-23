В футбольной премьер-лиге Армении состоялись матчи 7 тура, по результатам которых двукратный чемпион страны «Арарат-Армения» сохранила лидерство.

Команда в домашнем матче забила три безответных гола в ворота «Урарту». Счет на 7-й минуте открыл полузащитник национальной сборной Армении Жирайр Шагоян, а во втором тайме дубль оформил Маильсон Лима (47 – с пенальти, 52). В другом матче «Ноа» в гостях выиграла у чаренцаванского «Вана» со счетом 2:1.

На голы Александра Карапетяна (5) и Вадима Пайрели (70) хозяева ответили метким ударом Завена Бадояна (45). Днем ранее «Арарат», благодаря голам Якуба Силуе (31) и Алию Исаха (90+4), на выезде победила ЦСКА. А еще раньше «Алашкерт» и «Нораванк» не выявили победителя – 0:0. В заключительном матче тура «Пюник» примет «Севан».

В турнирной таблице пока сложилась следующая ситуация: «Арарат-Армения» (7 игр) – 21 очко, «Арарат» (7) – 18, «Севан» (6) – 13, «Пюник» (6) – 10, «Урарту» (6) – 9, «Ноа» (6) – 7, «Ван» (7) – 7, «Нораванк» (7) – 5, «Алашкерт» (5) – 2, ЦСКА (7) – 0.