Ручной труд был ценен во все времена, особенно в Армении, которая издревле славилась своими мастерами. Увы, сегодня, ручное искусство у нас лишено на государственном уровне того особого внимания, которого оно действительно достойно.

Ведь поддерживая это направление и оказывая содействие местным мастерам, Армения может представить внешнему миру свою систему ценностей и богатое культурное наследие. Благо, есть у нас еще люди, которые, несмотря на все сложности этой отрасли, пытаются не только сохранить традиции, но и посредством уникальных росписей на керамической плитке и посуде передать дух многовековой истории нашей страны.

Признаться, когда я договаривалась о визите в компанию Mane Tiles, то думала, что попаду в небольшую мастерскую, специализирующуюся на производстве эксклюзивных изделий из керамики. Даже немного удивилась, когда мне сказали, что нужно выезжать за пределы Еревана и доехать почти до села Айнтап Араратской области. Хоть и с трудом, я все же доехала до места назначения, издали увидев здание коричневато-оранжевого цвета, эффектно выделяющееся на фоне остальных сероватых сооружений, виднеющихся за пределами территории компании.

Выяснилось, что здесь находится не просто мастерская, а довольно серьезные производственные помещения, где для каждого технологического процесса имеются свои отдельные комнаты. Аккурат у входа, окаймленного разноцветной мозаикой, придающей еще большую «сочность» всему зданию, встретила меня руководитель отдела маркетинга и продаж компании Mane Tiles Ани Геворкян, предложив для начала совершить экскурсию по территории предприятия.

«Наша компания вот уже 20 лет осуществляет деятельность на рынке Армении. Хотя, первые годы здесь больше специализировались на создании мозаики из натуральных камней и производстве терракотовых плиток. Свою популярность терракотовая плитка заслужила благодаря экологичности, долговечности, практичности и износостойкости. Мы на сегодня единственная компания в Армении, которая производит терракотовые плитки. Остальные их просто импортируют.

При этом в основе всей нашей продукции как тогда, так и сейчас лежит армянская глина. Для нас применение местного сырья является принципиальным моментом, поскольку изначально самым важным для компании был акцент на ручное производство с использованием именно армянской глины», – по пути в мастерскую вводила в курс дела моя собеседница. А на мой вопрос, в чем разница между производством той же плитки вручную либо с помощью станка, она лаконично ответила: в каждом изделии, изготовленном вручную, заложены эмоции и чувства мастера, а станок – это просто серийное производство по установленным в нем параметрам.

Глина с армянским характером

С годами спектр производимой под брендом Mane Tiles продукции расширялся. И сегодня здесь уже производят как терракотовую, так и керамическую глазурованную плитку, и декоративную. Еще одним направлением, которое компания начала осваивать не так давно, чуть больше двух лет назад, является производство декоративной посуды и сувениров.

В мастерской практически не видно станков или какого-либо оборудования. Это объясняется тем, говорит Ани Геворкян, что на предприятии работа ведется исключительно вручную. Лишь в углу можно заметить упаковки с уже обработанной глиной, в основе которой сырье, привозимое из Араратского региона, где по своим качественным характеристикам оно наиболее подходящее для производства керамики.

«На самом деле, в отличие от той же испанской или итальянской глины, у местного сырья, скажем так, армянский характер: она практически не подчиняется тебе. Вот ты можешь решить изготовить какое-то изделие, а на выходе получишь совершенно другое. Наша глина как бы сама диктует тебе, как с ней работать. Просто она довольно твердая и жесткая, поэтому требует долгой и кропотливой работы», – объясняет тонкости работы представитель компании.

Любителей армянской глины, как выяснилось, очень много за рубежом. Особенно в США, куда ранее в больших объемах компания вывозила терракотовую плитку. Причем, покупателями являются не только представители нашей большой диаспоры в США, но и множество других национальностей, проживающих там. Даже в особняке Арнольда Шварценеггера есть черные терракотовые плитки от Mane Tiles, с гордостью сообщила руководитель отдела маркетинга и продаж компании.

Роспись, наполненная смыслом

Однако в последнее время здесь больше ставят акцент на производстве декоративной керамической посуды и сувениров. Росписи на них совершенно разные, но в основном представлена наша национальная культура. Как говорит директор компании Mane Tiles Анжела Манукян, нам, как народу с древней культурой, есть что сказать миру, представляя свои уникальные и разнообразные узоры. Они не только радуют глаз своими орнаментами, но и наполнены смыслом, заложенным в каждой детали узора.

Несмотря на то, что сейчас ведутся серьезные работы для расширения экспортных рынков, подавляющая часть продукции компании приходится пока что на внутренний рынок. Покупатели в основном люди состоятельные, поскольку эксклюзивная керамическая плитка и посуда ручной работы – удовольствие не из дешевых, учитывая, сколько труда вложено в каждое изделие.

Впрочем, во всем мире качественная продукция ручной работы стоит в разы дороже, чем серийные изделия. К тому же, нужно быть эстетом, чтобы оценить искусство ручной керамики и уникальность росписей. В самой компании очень метко характеризуют своих клиентов, отмечая, что они такие же эксклюзивные, как и продукция Mane Tiles.

«Однако армянский рынок слишком маленький для того, чтобы за счет внутреннего потребления обеспечить достаточный уровень продаж. Тем более, что наша продукция рассчитана на сегмент людей со средним доходом и выше. Поэтому нужно думать об экспортных поставках. Но для обеспечения прямого экспорта необходимо наличие представителей на местах в тех странах, куда намереваешься вывозить продукцию. Не говоря уже о маркетинговых исследованиях и прочих дорогостоящих процессах, которые нам, как сравнительно небольшой компании, в финансовом плане практически не по силам», – констатировала руководитель Mane Tiles.

По ее словам, прошли уже те времена, когда на дистрибьютеров можно было выйти посредством прямых звонков или переписки. Сейчас их можно найти главным образом на разного рода международных выставках. И в этом плане, по мнению нашей собеседницы, большую работу должно вести Минэкономики и все те госструктуры, которые специализируются на продвижении армянской продукции за рубежом. Необходимо выделять финансирование для участия армянских компаний сферы ручного труда в разных выставках. Это особенно важно, если учесть, что наша страна всегда славилась своими мастерами, и мы действительно можем многое сказать миру нашей культурой.