Национальное собрание РА приняло во втором чтении представленный правительством проект закона, которым работодателю предоставляется право не разрешать работнику, не представляющему сертификат на вакцинацию от Covid-19 или тест на ПЦР, находиться на рабочем месте, исполнять свои трудовые обязанности, вплоть до расторжения трудового договора на основании неисполнения трудовых обязанностей.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Армении получил 60 голосов «за», 26 – «против».

Таким образом, согласно проекту, если работник не представляет либо сертификат на вакцинацию, либо ПЦР тест, работодателю предоставляется право не разрешить ему выход на работу и не оплачивать. Если дней не выхода на работу более 10 рабочих дней, непрерывно или в течение последних трех месяцев их более 20 рабочих дней, работодатель получает право расторгнуть трудовой договор за невыполнение трудовых обязанностей. В случае расторжения трудового договора работодатель обязан письменно уведомить работника не позднее, чем за 3 дня.