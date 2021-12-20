Антикризисные программы правительства в процессе ре-дизайна

Правительство Армении намерено и в следующем году продолжить реализацию программы экономического реагирования, выделив на эти цели порядка 8 млрд драмов. Соответствующее решение было принято на последнем заседании Кабмина, в ходе которого министр экономики Ваан Керобян вкратце представил результаты мероприятий, осуществленных в рамках этих программ в течение нынешнего года.

Точнее, с февраля 2021 года, когда, собственно, правительство и утвердило программу экономического реагирования и предварительный план действий по преодолению последствий коронавируса и восстановлению среды экономической активности. Изначально было предусмотрено 12 целевых действий и 14 программ содействия, которые охватывали сферу сельского хозяйства, строительного сектора, а также предусматривали механизмы содействия по линии стимулирования производства в Армении в связи с запретом на импорт турецкой продукции. В зоне внимания правительства были и компании, представляющие сферу туризма, в том числе, санатории, организации общественного питания, турагентства, операторы и пр.

«Для финансирования части этих мероприятий мы как раз и предлагаем направить 8 млрд. драмов», – пояснил глава Минэкономики, добавив, что данные средства будут направлены на финансирование таких программ как первое мероприятие по борьбе с коронавирусом, программа господдержки лизинга сельскохозяйственной техники, программа финансового лизинга оборудований агропродовольственной сферы и т.д.

В рамках первой антикризисной программы по нейтрализации последствий пандемии, продолжил он, было выделено 2 млрд 146 млн драмов 1052 армянским компаниям. Кстати, основная цель этой программы с самого начала сводилась к смягчению всех тех рисков, которые были связаны с текущей ликвидностью в связи с пандемией у представителей бизнес сектора. Ведь из-за распространения коронавируса сразу же под ударом оказались хозяйствующие субъекты, действующие в сфере общепита, туризма, гостиничного бизнеса и др. А в соответствии с внедренными правительством антикризисными программами предприниматели могли рассчитывать на софинансирование, рефинансирование и субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, получаемым от действующих в Армении лицензированных банков или кредитных организаций. При этом хозсубъектами в рамках данных мероприятий, считалась любая частная коммерческая организация-резидент или индивидуальный предприниматель, действующие на территории Армении, за исключением банков, кредитных организаций, ломбардов и страховых компаний.

Так вот, с помощью этого инструмента бизнес смог получить льготные кредиты на сумму в 87 млрд драмов для пополнения их оборотных средств, приобретение оборудования, сырья и т.д. Данное направление, по словам министра экономики, находится сейчас на этапе ре-дизайна, и Минэкономики надеется, что в доработанном виде оно поддержит запланированный в будущем году рост.

Портфель льготных кредитов для хозсубъектов превысил 120 млрд драмов

Еще одна не менее важная программа касалась господдержки лизинга сельскохозяйственной техники. В этом году за счет выделенных в рамках этой программы финансовых средств фермерами было приобретено в лизинг порядка 456 единиц сельхозтехники. Государство направило на эти цели около 2,7 млрд драмов, плюс еще 8,6 млрд драмов выделило на финансирование программы лизинга агропромышленного оборудования, участниками которой стали уже 160 хозяйствующих субъектов.

Наряду с этим, как отметил В.Керобян, почти 23 тыс. фермерских хозяйств получили

льготный сельскохозяйственный кредит на сумму 45 млрд драмов, которые были использованы для проведения сельскохозяйственных работ. Профинансировано было также и создание порядка 700 гектаров интенсивных садов и виноградников с высокой урожайностью.

«Несмотря на то, что нынешний год был довольно сложным, в том числе из-за того, что получению хороших результатов по урожаю помешало маловодье, Армения сумела экспортировать рекордное количество первичной сельхозпродукции. Мы уже превысили 200 тыс. тонн, в то время как в предыдущие два года этот показатель составлял примерно 140 тыс. тонн. Развитие интенсивных садов, которое наблюдается в этом году, дает нам повод надеяться, что в перспективе также сумеем зафиксировать хорошие результаты», – выразил надежду глава экономического ведомства.

В продолжении темы госсодействия бизнесу вице-премьер Мгер Григорян представил консолидированные показатели, согласно которым портфель льготных кредитов с государственной поддержкой для порядка 2500 бенефициаров составил в 2021 году свыше 120 млрд драмов. Коснулся он и программы субсидирования зарплаты, в рамках которой бизнес получал единовременное содействие на выплату зарплаты каждого пятого сотрудника до 20% от зарплаты в целях сохранения рабочего места. В рамках данного направления были реализованы три мероприятия и потрачено 2,2 млрд драмов, а воспользовались ею 13 900 бенефициаров. По мнению вице-премьера, эта программа оказалась очень эффективной. Поэтому, несмотря на то, что она изначально носила антикризисный характер, ее стоит сейчас модифицировать и продолжить далее, но уже с акцентом на создание новых рабочих мест в стране.

По аналогичной схеме Минэкономики планирует провести ре-дизайн большинства госпрограмм по преодолению экономических последствий коронавируса, исходя из того, что потребность частного бизнеса в правительственной помощи будет оставаться хотя бы до достижения стабильно устойчивого экономического состояния.