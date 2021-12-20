В следующем году в Ереване будет сдана в эксплуатацию футбольная школа имени легендарного армянского футболиста Хорена Оганесяна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян.

«В первом полугодии следующего года мы сдадим в эксплуатацию футбольную школу имени Хорена Оганесяна.

Школа будет в центре Еревана, возле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна», – сказал он:

По словам Меликбекяна, в школе смогут обучаться около 200 детей.