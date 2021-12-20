2022 год по китайскому гороскопу

По китайскому 12-летнему гороскопу 2022 год- это год Водяного Черного Тигра. Он начнется 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023. Чтобы добиться успеха в новом году нужно проявить силу и напористость- вести себя так, как и полагается хищнику. Тем более, что астрологи обещают год серьезных, судьбоносных перемен, которые определят ваше будущее. Для одних знаков он станет периодом прорыва и достижений, а для других – годом не самых приятных событий и изменений.

Крыса

В 2022 году представителей этого знака ждут позитивные перемены в плане карьеры. Появится шанс сменить место работы на более перспективное и высокооплачиваемое или же продвинуться по служебной лестнице. Год также обещает новые, полезные знакомства, которые помогут в карьере. Не стоит отказываться от возможности дальнейшего развития профессиональных компетенций.

В личном и семейном плане Крысам также не стоит беспокоиться: год обещает быть благополучным. Проявляйте больше внимания к своим родным и близким, окружите их заботой и любовью. За здоровье в новом году также не придется беспокоиться.

Бык

Трудолюбивому Быку опять придется много работать, чтобы упрочить свое благополучие. Однако излишнее служебное рвение может негативно сказаться на здоровье и отношениях с близкими, а потому представителям знака стоит найти золотую середину и уделять больше времени отдыху и семье. Тем более, что начальство вашу работу на износ не оценит. А вот домашние будут в восторге от вашего присутствия в доме и окружат вас покоем и вниманием.

В новом году у одиноких Быков наконец-то появится шанс найти свою вторую половину: год сулит встречу с человеком, с которым вы в дальнейшем можно будет связать свою жизнь.

Тигр

Вот кому кому, а символу года уж точно не придется волноваться: звезды будут ему благоволить во всех сферах. Исполнение самых заветных желаний не за горами! 2022 год обещает Тиграм укрепление финансового положения и карьерный рост. В течение года у Тигров будет много возможностей изменить свою жизнь к лучшему во всех областях и сделать хороший задел на будущее. Главное, воспользоваться дарами судьбы.

Кролик (Кот)

А вот представителям этого знака в новом году придется нелегко, и чтобы не быть съеденным Тигром, Кролику придется приложить максимум усилий. Год будет постоянно подкидывать неприятности и проблемы, и тут нужно быть начеку и сохранять хладнокровие. В новом году стоит экономить бюджет и не брать на себя крупных финансовых обязательств: влезать в кредиты, делать дорогостоящие покупки или инвестиции. Да и на личном фронте ситуация будет напоминать качели. А вот за здоровье не придется беспокоиться- оно не подведет. И это самое главное!

Дракон

Деньги, семья и здоровье: вот чем придется заниматься представителям знака в грядущем году. Работы, приносящей прибыль у Драконов будет много: деньги потекут рекой. Однако погоня за чистоганом может серьезно навредить семье и собственному здоровью. Астрологи советуют представителям знака уделять время семье и близким, а также отдыху и своему здоровью, и не пытаться заработать все деньги мира. В противном случае придется заработанное тратить на лекарства.

Змея

А вот у Змей в новом году со здоровьем все будет прекрасно. Наладиться и личная жизнь: у влюбленных и семейных отношения только укрепятся, а одинокие представители знака в 2022 году найдут свою вторую половинку. Работа же потребует от Змеи изворотливости, сил и энергии. Чтобы добиться поставленных целей нужно просчитывать шаги и не рисковать, чтобы не потерять то, что имеется. И неплохо включить режим экономии в новом году, так как необдуманные траты могут серьезно подорвать семейный бюджет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Лошадь

Для Лошади Год Тигра будет проблемным и не самым приятным. На работе будут возникать конфликты с руководством, задуманные планы будут рушиться, а мелкие неурядицы –выводить из себя. Тут главное не падать духом и сохранять спокойствие, иначе придется бегать по врачам. Астрологи советуют относиться к проблемам философски, тем более, что очень серьезных потрясений год не обещает. Ситуация нормализуется к концу года: и на работе, и на личном фронте наконец-то воцарится гармония.

Коза

2022 год у Коз будет полосатым: черные полосы будут сменяться белыми, и наоборот. Это касается как работы, так и финансов: периоды взлетов и падений будут чередоваться с завидным постоянством. Многим представителям знака даже придется найти новое место работы. Но отчаиваться не стоит: вы всегда будете окружены поддержкой родных и близких людей, которая придаст вам силы. Главное ведь здоровье, а оно в новом году не подведет.

Обезьяна

Год Тигра для представителей этого знака будет успешным в личной жизни. Для тех, кто еще не нашел свою вторую половину, в этом году есть шанс встретить любовь всей своей жизни. А вот особых прорывов в карьерном плане Обезьянам ждать не стоит: год с этой точки зрения будет не очень результативным, несмотря на приложенные усилия. Все придет в норму только в конце года: поступят новые выгодные предложения. Ожидается и серьезный финансовый подъем.

Петух

Отличный год, чтобы строить карьеру. Представителям этого знака все будет по плечу. Все, что вы задумали, будет получаться. В том числе и любые задания руководства: вы справитесь с ними без особого напряжения. Не бойтесь брать на себя повышенные обязательства: дерзайте! Продвижение по карьерной лестнице вам обеспечено. А вот семейные отношения от постоянной занятости могут пострадать: родные и близкие будут нуждаться в вашем внимании. Не нужно забывать и о здоровье, отдыхе и нормальном сне.

Собака

В 2022 году представители этого знака – сами кузнецы своего счастья. Достижения в карьере, финансовая стабильность или личные отношения зависят от них самих. Напористость, инициативность и четкие выверенные действия приведут к хорошему результату во всех сферах жизни. Год будет подкидывать Собакам много заманчивых предложений и возможностей: нужно лишь правильно их оценить и выбирать только самые перспективные и заманчивые. Единственное на что стоит обратить внимание- это здоровье. Стремление довести свою фигуру до совершенства может навредить организму.

Свинья

Чем больше Свинья будет рыть носом землю в новом году, тем больше у нее шансов добиться успеха. Трудолюбие и напористость принесут ей удачу как в карьере, так и финансах. Год будет удачным точки зрения повышения профессиональных навыков и улучшения благосостояния. В личной жизни у представителей знака тоже не будет проблем: в отношениях будет царить гармония, спокойствие и романтика. А вот одиноким Свиньям звезды сулят встречу с человеком, с которым можно будет построить крепкие отношения и даже пойти под венец.