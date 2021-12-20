В Тбилиси между премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Гарибашвили состоялась приватная беседа. Об этом сообщает Арменпресс

Собеседники отметили актуальность проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое направлено на дальнейшее развитие и укрепление двусторонних торгово-экономических отношений.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили выразили уверенность, что для расширения экономических связей между двумя странами существует большой потенциал, и нужно направить все усилия на его реализацию наилучшим и эффективным образом.

Главы двух стран обменялись мнениями вокруг развитий на Южном Кавказе, а также и по другим вопросам, представляющим двусторонний интерес.