Пятое по счету юбилейное крещение по чину Армянской Апостольской Церкви, которое прошло на территории Беларуси состоялось 5 декабря в минском Доме Милосердия.

Таким образом, были крещены более десятка армянских детей и подростков, а также прошло венчание двух пар. Специально для этого события приехали армяне из Кобрина, Витебска и Полоцка.

— В прошлом году провести крещение нам помешала пандемия и вся эта история с ковидом. Перемещаться и собираться было крайне сложно. Сейчас тоже ситуация не слишком хорошая, но желающих было очень много, которые ждали все это время. Понятное дело, что когда-то эти обряды нужно было провести, меня уже сильно поторапливали, — отметил организатор мероприятия Георгий Кеворков.

Обряды провел специально приглашенный по этому поводу викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону, иеромонах Погос Варданян.

На мероприятии, помимо родственников, близких и друзей, присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян, представители дипмиссии, видные деятели и руководители армянской общины Беларуси. По приблизительным подсчетам в храме собралось в общей сложности около 70-100 человек.

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— У меня, например, мама крестилась в прошлый раз в Доме милосердия — добавляет Георкий Кеворков. — Конечно, каждый сам выбирает возраст своего крещения. Да, многих крестят в детстве, но в осознанном возрасте стоит еще серьезнее к этому обряду подходить.

Понимать, зачем и для чего это необходимо человеку. Это, ведь, духовное рождение! И нужно, как сказал отец Погос, чтобы слова не расходились с делом. Если человек крещеный (понятно, что всем нам сложно соблюдать все религиозные предписания, каждый из нас имеет свои грехи), но надо стремиться соответствовать образу христианина и выполнять заповеди. Здесь нужно быть, а не казаться!

Во время обряда священнослужитель на армянском языке часто повторял следующие слова — հավատք (вера), հույս (надежда), սեր (любовь) и մկրտություն (крещение). В жизни каждого христианина все эти понятия должны идти в синтезе, в симбиозе, в тесной связке друг с другом. Очевидно, что одного без другого просто не может быть!

Диана ШИБКОВСКАЯ

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