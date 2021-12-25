Казалось бы, ничего особенного, история о двух уличных собаках у которых в один из дней появилась крыша над головой, полная миска вкусностей и что самое важное – любящий и заботливый хозяин.

Но работая над этой статьей мы осознали две простые истины, во-первых нужно уметь любить собак, а во-вторых одной любви порой бывает недостаточно.



Об этом нас заставила задуматься хозяйка Оливера и Сема Лилит Мартиросян – молодая девушка, по профессии график дизайнер, которая вовсю верит в знаки судьбы, пытаясь следовать им. Лилит вернулась в Армению из Соединенных Штатов семь лет назад, и как сама утверждает, чувствовала себя чужой, так как всю свою осознанную жизнь провела вдали от родины.



– Я нашла Оли три года назад, в ущелье Норк-Мараша, когда спускалась по узким переулкам в центр города и вдруг из груды мусора и разбитых стекол, услышала тихий щенячий визг, и появился Оли, на тот момент это был маленький, грязный, пушистый комочек. Я не понимала что с ним делать, но точно знала, что бросить его я никак не могу. Принесла домой и стала звонить в разные приюты.

Это был нерабочий день и дозвонится было безумно сложно, а когда я все таки дозвонилась в один из приютов, мне объяснили, что щенят в приюты не берут, так как они труднее переносят инфекционные заболевания и в основном это очень печально все заканчивается. Тогда я спросила, – а что, собственно, делать?- мне ответили, – что можете, то и делайте. Ну я быстро сориентировалась и решила отвести собаку в ветеринарную клинику, где ее обработали от глистов и от блох.



После этого Лилит долгое время пыталась найти хозяина для своего нового друга и он даже нашелся, по словам нашей собеседницы, на первый взгляд это был довольно хороший молодой человек, ему можно было доверять, но дружба оказалась сильнее. В последнюю минуту, когда нужно было уже передать собаку потенциальному хозяину, Лилит поняла, что никто так не позаботится о маленьком Оли, как она сама.



– Сегодня даже породистых, дорогих собак люди выбрасывают на улицу, потому что не справляются, что тут говорить об уличных собаках, а я была уверенна, что сделаю для Оли все что в моих силах.



С тех времен прошло два года, Лилит уже не представляла свою жизнь без Оли, Оли же была крайне предана своей хозяйке и жили они в полной идиллии, пока однажды на рассвете, их не разбудил щенячий рев. Лилит вместе с Оли вышла во двор и увидела маленькую и испуганную собачку.



– Мы стали искать стаю щенка, потому что в основном они обитают стаями и когда видишь маленьких щенят, со взрослыми собаками, понимаешь, что за ними есть присмотр, они в безопасности, но этот был совсем один-одинешенек. Получается он либо потерялся, либо его подбросили. Одним словом – сирота.

Стая в итоге не нашлась, Лилит принесла щенка домой и все пошло по знакомому сценарию. В котором появилась новая любовная линия, химия между Оливером и Сэмом, так Лилит назвала своего нового питомца, любовь естественно дружеская, сами понимаете два кабеля, Оливер стал старшим товарищем для маленького Сэма.



– Когда в доме уже есть питомец и появляется новый, у первого возникает страх, что его станут меньше любить, это большой стресс для собаки, к ней нужно найти подход, правильно преподнести ситуацию. И вообще, просто во время давать собаке еду мало, ей нужна правильная дрессировка, вот как раз тут и начинаются сложности. Надо донести до своего четвероного друга где в доме его зона, где твоя (человеческая), куда нельзя заходить, что делать запрещено. На улице они живут сами по себе, руководствуясь инстинктами, но ваша квартира чужая среда для них и вы должны приучить их к сожительству. Необходимо сохранять спокойствие и уравновешенность, собака должна увидеть эти качества в вас, только тогда вы сможете ее научить чему-нибудь. Как неуравновешенный родитель не может дать правильное воспитание своему ребенку, так и неуравновешенный хозяин ничему не научит своего питомца.



На вопрос, не страшно ли оставлять в квартире двух собак и уходить на работу? Лилит ответила:



– Нужно изучить психологию собак, например я узнала что в первое время нельзя их оставлять одних больше четырех часов, и во время обеда возвращалась домой и проводила этот час с ними, потом стала приходить на час позже оставляя их на пять часов одних, потом на шесть, так понемногу приучила к «самостоятельной жизни». Но конец дня мы всегда проводим вместе. Мои друзья, которые хотят повидаться со мной знают в каком парке мы гуляем и приходят к нам, составляя нам компанию. Конечно, иногда бывают встречи с друзьями, на которых не присутствуют Оли и Сэм, это тоже очень важно разделять свое общение с собаками и людьми.



В конце мы попросили Лилит дать совет тем людям, которые прочтут эту статью и однажды встретят на улице милую дворняжку и захотят приютить ее, о чем они должны знать?



– Кроме Армении я жила также в России и Америке, если сравнивать , то в России собак, да и вообще животных, любят больше чем у нас, а в США еще больше чем в России. Особенно плохо тут относятся к дворнягам. Сегодня люди заводят собак и относятся к ним как к брендовому аксессуару, от которого иногда просто устают, обычно это бывают дорогие и породистые собаки. Но если человек хочет приютить собаку с улицы, он должен понимать, чем мотивировано его это желание. Если вы хотите сделать жизнь собаки лучше, вы должны быть уверены, что можете это сделать, ваше желание должно сочетается с реальностью. Иногда наши эмоции сбивают нас с толку и в конечном счете получается так, что мы больше навредили чем помогли. Допустим вы взяли собаку и поняли, что не можете за ней ухаживать, тогда вы должны найти другого хозяина, кстати, это довольно не легко в Армении, а если вы после того как приютили пса, обратно выставите его на улицу… хуже этого поступка, быть не может. Собаки очень верные существа, нельзя их так предавать!

После прогулки в парке вместе с Лилит, Оли и Сэмом, мы также побывали в ветеринарной клинике ВетЛайн, и задали тот же самый вопрос ветеринару Гоар Азатян, чтобы узнать у профессионала как поступать с уличной собакой, если вы решили ее приютить?

-В первую очередь собаку нужно отнести к ветеринару, потому что у нее могут быть инфекционные заболевания и после того как вы приведете ее домой, потом будет невозможно дезинфицировать ваши апартаменты. Поэтому нужно сначала убедиться, что собака не заражена. Самые распространенные собачьи инфекции – это парвовирусный энтерит и чума. То же самое мы советуем, даже в тех случаях, когда собак покупают из самых лучших питомников. Когда у животного отсутствуют две прививки, без теста на инфекции, не рекомендуется приводить его в дом.

Потом уже, если собака уличная ее, естественно, нужно будет искупать, обработать от блох, и конечно же, паразитов. Это очень важно, так как паразиты представляют опасность и для человека. Страшилки про «эхинококки» и «аскариды» не выдумка. Что касается прививок, это не обязательно, но очень желательно, потому что если не привитое животное заразится инфекционным заболеванием, лечение будет дорогостоящим и для многих хозяев финансово не осиливаемым, поэтому животное нужно прививать. В первые месяцы жизни делаются как минимум три прививки, потом еще одна прививка когда собаке исполняется годик и так каждый год по одной прививке. Эти вакцины от шести до восьми разных инфекционных заболеваний, они оберегают животное от болезней, а хозяев от больших затрат. Это я еще не говорю о том, что есть много болезней, которые не лечатся даже ели потратить много денег.



Но увы, не всем дворняжкам посчастливится обрести любящего хозяина как это получилось у Оли и Сэма, они редкие везунчики. Поэтому в конце мы попросили ветеринара рассказать как обстоят дела с уличными собаками в нашем городе, насколько существенна данная проблема.



Гоар Азатян пояснила,- Мэрия Еревана достаточно хорошо справляется, стерилизация собак проводится в быстром темпе, количество щенят на улицах снизилось и мы все время видим собак с бирками на ушах, это означает, что она стерильна, она не может размножатся. Стерильные собаки не такие агрессивные, они не вбиваются в стаи, самцы не защищают самок, а самки не защищают своих щенят. Кроме этого этих собак прививают также от бешенства и таким образом Армения уже выходит из списка тех стран, которые находятся в зоне риска по бешенству. Каждый год собаку ревакцинируют, обновляя ее бирку. На сомом деле это колоссальный объем работы, который весьма удачно выполняется,- отметила Гоар.



Другой ветеринар, по имени Оганес из той же клиники, рассказал о еще одной проблеме, которая существует в данной области.



– Многие находят уличных собак или кошек и приносят к нам, считая что спасли животное и их миссия на этом окончена. Когда объясняем этому человеку, что не можем приютить данное животное, мы можем сделать большие скидки на лечение, излечить, но вы должны взять его к себе или найти другого хозяина. В глазах этого человека мы сразу становимся недобросовестными ветеринарами и плохими людьми, а он «благородный спаситель».



И тут вспомнились слова Лилит о том, что иногда наши эмоции подталкивают нас к безрассудным поступкам. Разумеется, когда человек может взять на себя тяжелую ответственность и быть полезен беспомощному животному- это достойно похвалы, но главное, что он должен и даже обязан сделать – не навредить и без того обделенному существу…











