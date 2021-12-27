В преддверии Нового года «Ростелеком» запустил специальное предложение. С 25 декабря по 10 января следующего года включительно в пакет для всех абонентов услуги Mono (технология GPON) в дополнение к основной скорости их тарифного плана (максимум до 200 Мб/с) будет включена дополнительная скорость 30 Мб/с.

А абонентам смарт-телевидения доступно станет больше многожанровых телеканалов.

Благодаря новогоднему предложению «Ростелеком» абоненты в праздничные дни получат возможность провести свое время интереснее.

«Мы знаем, что в праздничные дни нашим абонентам необходима будет более быстрая интернет-услуга, чтобы они могли полноценно общаться с близкими, отправлять пожелания друг другу и полностью наслаждаться новогодним чудом. Ну а самый семейный праздник года более теплым и интересным сделают многожанровые каналы смарт-телевидения. Желаем всем счастливого и веселого Нового года», – отметил генеральный директор компании «Ростелеком Армения» Айк Фарамазян.

Преимущества предложения доступны и физическим и юридическим лицам.