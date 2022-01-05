Ситуация в стране в контексте ОРЗ и гриппа остается напряженной. По мнению экспертов, хотя по сравнению со второй половиной декабря в эти дни наблюдается небольшое снижение заболеваемости, но ситуация остается нестабильной.

«У нас по-прежнему высокий уровень заболеваемости. Заболеваемость в 1,8 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, высокая степень заболеваемости наблюдается в Араратской и в Тавушской областях, в других регионах – активность средней интенсивности. По состоянию на 4 января в медицинские организации госпитализированы 592 пациента, 94% из которых – дети в возрасте от 0 до 18 лет. Добавлю, что 13 пациентов находятся в отделении реанимации.

Большинство из них – дети от 0 до 5 лет», – на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» об этом рассказала Ромелла Абовян, заведующая отделом инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

По словам консультанта Минздрава Армении по линии педиатрии – Сергея Саркисяна, ситуация в детских медицинских учреждениях довольно напряженная. Уровень обращений выше среднего. Конечно, начавшиеся перед Новым годом школьные каникулы оказали некоторое снижение на распространение болезни, но, по словам Сергея Саркисяна, они продолжают упорно работать.

«Сейчас в медицинские учреждения поступают больные, заразившиеся во время визитов в праздничные дни. Больных детей привозят с 44-дневного возраста. Грипп H3N2 или гонконгский грипп в настоящее время распространен среди детей в возрасте от 0 до 5 лет. Несколько дней наблюдается лихорадка, воспаляются ушки, есть и случаи пневмонии», – отметил Сергей Саркисян.

Поскольку симптомы коронавируса и гриппа одинаковы, специалисты советуют при их наличии не заниматься самолечением, обязательно обращаться к врачу для соответствующего обследования. Специалисты отмечают, что многие люди при ОРЗ занимаются самолечением, что усложняет клинический процесс. Больные поступают в медицинские организации в достаточно тяжелом состоянии.

«Существует риск, что эти пациенты дома используют антибиотики, что просто не показано при вирусных заболеваниях. Это еще больше усложняет ситуацию», – сказала Ромелла Абовян.Специалисты призывают соблюдать противоэпидемические правила и вовремя обращаться к врачу.