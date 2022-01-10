В этом году в чемпионате Армении по лыжным гонкам участие примут и лыжники из России.

Об этом «Арменпресс» сообщил президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

«В этом году в чемпионате Армении не должны были участвовать лидеры, готовящиеся к розыгрышу Кубка мира, однако из-за пандемии он был отменен. Они примут участие в чемпионате Армении. Этот год исключительный, так как у нас есть и 5 участников из Российской Федерации, которые в настоящее время проводят тренировочные сборы в Ашоцком горнолыжном центре», – рассказал Саркисян. Он подчеркнул, что на данный момент Армения может иметь только трех участников Олимпийских игр в Пекине.

«Наша цель – добиться на этом чемпионате высочайшего организационного качества. Участие лыжников из Российской Федерации поднимет чемпионат на новый уровень», – сказал он.

В этом году в чемпионате Армении по лыжным гонкам примут участие более 30 лыжников. Он стартует в Ашоцке 13 января.