На саммите ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за оперативную работу по согласованию всех необходимых документов поблагодарил председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщает «Арменпресс», Касым-Жомарт Токаев также выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оперативную организацию вопроса отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.Токаев за политическое и военное братство поблагодарил и президентов Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.