Участники саммита ОДКБ минутой молчания почтили память граждан, погибших в результате беспорядков в Казахстане.

Как сообщает «Арменпресс», с таким предложением в начале саммита выступил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Премьер-министр представил повестку саммита – ситуацию в Казахстане и обсуждение мер по ее урегулированию.

Ранее свое участие в заседании подтвердили все государства-члены организации – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В заседании участие принимает и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.