Представленная информация о причастности международных террористов к событиям в Казахстане вызывает беспокойство и тревогу.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящем 10 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Казахстане, учитывая представленную информацию о причастности к ней международных террористов, вызывает особую тревогу и озабоченность. Не так давно мы и сами в нашем регионе столкнулись с проблемой иностранных террористов», – сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что усилия ОДКБ будут способствовать восстановлению нормальной жизни в Казахстане в короткие сроки. Никол Пашинян подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов организации является укрепление механизмов реагирования на кризисные ситуации. Исходя из этого, по словам премьер-министра Армении, от государств-членов ОДКБ ожидается наращивание совместных усилий по дальнейшему совершенствованию этих механизмов.

Подводя итоги заседания, Никол Пашинян подчеркнул, что по ситуации в Казахстане существует высокий уровень взаимопонимания. По его словам, действия ОДКБ направлены на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и возвращение страны к нормальной жизни.