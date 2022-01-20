На основании результатов исследования о последствиях прекращения действия режима торговых преференций GSP+ будет разработана пятилетняя стратегия текстильной промышленности.

Об этом заявил на днях заместитель министра экономики Рафаель Геворгян, пояснив, что стратегия охватит не только текстильное производство, но и другие направления легкой промышленности.

Дело в том, что с 1-го января 2022 года товары, произведенные в Армении, больше не могут ввозиться в страны Европейского союза на льготных условиях – с нулевым или сниженными таможенными пошлинами.

Причина отмены этого режима в том, как ранее объяснили в Минэкономики, что подобные преференции предоставляются странам с низким и ниже среднего уровнем дохода. Армения же, согласно классификации Всемирного банка, уже три года как относится к числу стран со средним уровнем дохода и выше среднего.В то же время системы преференций GSP продолжают действовать для нас в таких развитых странах, как США, Канада, Швейцария, Япония и Норвегия.

Армянские товары поступали в ЕС на льготных условиях еще с 2009 года, а в 2014 году был введен улученный режим GSP+. Наличие низких пошлин или их полное отсутствие по тем или иным товарным группам позволяло нашим производителям экономить финансовые ресурсы, направляя из затем на расширение своих мощностей. Но главное – это приводило к тому, что армянские товары попадали на европейские рынки по более низкой цене, что соответственно делало их гораздо конкурентоспособнее.

Теперь же с окончанием GSP+ прекратилось также действие режима GSP, вследствие чего с начала этого года Армения имеет с ЕС такой же пакет торговых урегулирований и таможенную ставку, которую имеет с другими странами из числа членов Всемирной торговой организации. Иначе говоря, в силу вступили все базовые таможенные пошлины.

Как заявил соучредитель экспертной группы «ExportArmenia» Эмиль Степанян, ссылаясь на результаты исследования консалтинговой компании «German Economic Team», исключение Армении из системы торговых преференций GSP+ приведет к тому, что только в 2022 году наша страна потеряет порядка 20% своего экспорта на европейские рынки. Суммарно потери армянского экспорта достигнут около 114 млн долларов.

Аналогичные цифры привел и экономист Айказ Фанян, указав на данные исследовательского центра «Berlin Economics». Однако в Азиатском банке развития считают, что потери Армении в связи с выходом из GSP+ будут еще больше, достигнув примерно 146 млн долларов.

Льготный режим в разы нарастил экспорт

Самым продуктивным для армянских экспортеров с точки зрения использования режима торговых преференций GSP+ стал 2019 год. По словам ответственного по торговым вопросам миссии ЕС в Армении Карена Азаряна, если в 2014 году, когда система была задействована в Армении, экспорт составлял 42 млн долларов, то в 2019 году он вырос почти в пять раз.

При этом наши экспортеры в 2019 году сэкономили за счет режима GSP+ порядка 9 млн евро, поскольку правила ЕС таковы, что таможенные пошлины при ввозе товаров платит сторона, экспортирующая товар в европейскую страну.

Однако, по мнению представителя ЕС в Армении, более всего вследствие выхода из режима GSP+ могут пострадать представители текстильной промышленности, в которой работает несколько тысяч человек. Менее ощутимо данные изменения скажутся на горнодобывающей отрасли.

Для сравнения он привел цифры, отметив, что в 2019 году армянские производители экспортировали на европейский рынок текстильную продукцию на 70 млн евро, а в 2020 году, в связи с пандемией и военными событиями, объем экспорта составил 58 млн евро.

Местная текстильная сфера действительно оживилась за последние десять лет в основном за счет предоставления услуг по пошиву одежды известным зарубежным компаниям. И даже сегодня участников местной текстильно-трикотажной сферы можно подразделить на два основных вида производителей: компании, предоставляющие швейные услуги зарубежным фирмам, и производители собственной продукции.

Несмотря на то, что в последние годы в Армении наметилась тенденция роста количества компаний, занимающихся производством собственной продукции, а не заказами (чему во многом способствовало упрощение процедур при экспорте продукции легпрома на рынок ЕАЭС), текстильных компанией, работающих по принципу толлинга, по-прежнему немало.

Их то как раз и касается отмена льгот при ввозе товаров на рынок ЕС, делая производимую продукцию дороже по цене, а значит невыгодной для иностранных заказчиков, ранее работавших с ними на основе давальческого сырья. Так, текстильная фабрика «Глория» в Ванадзоре раньше получала заказы в основном из Германии и Италии, на основе которых шила одежду и экспортировала ее в эти страны.

По словам руководителя фабрики Баграта Дарбиняна, последние 10 лет производимая ими продукция экспортировалась в ЕС, пользуясь нулевыми таможенными пошлинами в рамках системы GSP+. Однако на сегодня та же «Глория» оказалась в довольно сложном положении, поскольку заказчики требуют разделить с ними финансовую нагрузку, возникшую в связи с ведением таможенных пошлин в размере 12%, либо снизить на эту сумму цены на готовый товар.

Потенциал роста по-прежнему имеется

В армянском представительстве ЕС справедливо отмечают, что бизнес заранее знал об ожидаемых изменениях. В связи с этим армянские экспортеры должны были серьезно подойти к вопросу, модернизировать технологии, приступить к переподготовке сильных кадров, чтобы остаться конкурентными на европейском рынке.

Правительство со своей стороны, как было сказано выше, разрабатывает стратегию развития текстильной промышленности Армении, намереваясь реализовать программы поддержки компаний этой отрасли. На днях Министерство экономики объявило о запуске программы содействия текстильной промышленности Армении, которая будет реализована в Армении при финансировании «Фонда хорошего управления» правительства Соединенного Королевства, а также поддержке Европейского банка реконструкции и развития в сотрудничестве с Офисом содействия бизнесу.

Сама программа, как отмечают в Минэкономики, направлена на устойчивое, инклюзивное развитие текстильной промышленности в Армении.

«Текстильная промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей Армении, которая имеет высокий потенциал роста. Мы надеемся, что реализация программы поспособствует повышению конкуренции в сфере», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства в Армении Джон Галахер, добавив, что новая программа ориентирована также на развитие женского предпринимательства в стране.

Что касается Европейского банка реконструкции и развития, то, судя по словам главы ереванского офиса ЕБРР ДимитрияГвиндадзе, банк намерен последовательно увеличить свои инвестиции на армянском рынке. А текстильная отрасль, продолжил он, входит в число приоритетов банка, в связи с чем здесь готовы оказать содействие и развитию этой сферы.

В рамках программы содействия текстильной промышленности Армении предусмотрено разработать предложения о возможностях увеличения добавленной стоимости местной текстильной продукции для повышения ее конкурентоспособности, исходя из того, что на данную категорию продукции больше не распространяется режим GSP+.