Армения должна иметь боеспособную армию, соответствующую современным стандартам. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что она будет выражать не агрессивную политику, а повестку открытия мирной эпохи для Армении и региона.

«Армения заявляет, что мы перед Вооруженными силами Армении поставлена задача не по завоеванию территорий, а по защите территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Подчеркну также, что мы не должны перекладывать все бремя нашей безопасности на армию. Очень важно, чтобы мирной повесткой и внешней политикой нам удалось облегчить, а не усугубить роль армянской армии и ВС Армении», – сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что правительство четко указало в программе, какую цель и задачу оно поставило и будет ставить перед реформирующейся армией. Армения должна иметь профессиональную армию. Никол Пашинян подчеркнул, что это должно быть достигнуто за счет усердной работы.