Он стелил поля влюбленным, «покорял» горные вершины, «уходил» в бой и терял друзей, «сидел» на зоне, «шел без страховки по канату»… Он пел практически обо всем и обо всех, был «вхож» в каждый дом советского человека, вместе с ним любили, боролись, грустили, смеялись и шутили. И сегодня, спустя 42 года после его смерти, ничего не изменилось – он близок и понятен уже новым, молодым поколениям, никогда не жившим в стране под названием СССР.

Известному советскому поэту и исполнителю, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 84 года. И вспоминая этого замечательного без преувеличения артиста и поэта, нельзя не отметить, что феномен Владимира Семеновича во многом объясняется его близостью к народу, глубинным пониманием мыслей, надежд, страстей, забот, печалей и радостей простых людей.

Он хорошо знал человеческую душу, и не случайно, что песни ВВ доходили до сердец и ума не только простых тружеников, но и профессоров медицины и философов, космонавтов, инженеров, педагогов, студентов и т.д. Да что тут говорить – мое личное к нему отношение и любовь сформировались задолго до того, как я стала взрослым человеком и что-то стала понимать в жизни. Мне было лет семь или восемь, когда дома у нас появилась гибкая пластинка с несколькими песнями Высоцкого, в том числе песней «Кони привередливые». Родители купили ее в аккурат перед моим днем рождения, который, кстати, на три дня позже дня рождения певца.

Я до сих пор помню, свои впечатления от песни: их ничем не передать… Мне понравилось в ней все: и слова, и музыка… Песня зацепила так, что я быстро выучила ее наизусть и потом часто включала проигрыватель и пела вместе с автором. И очень явственно представляла себе мчащиеся сквозь снег на огромной скорости сани и вороных коней. В особенности мне нравился следующий куплет.

Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий.

Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!

Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,

Или я кричу коням чтоб не несли так быстро сани?!

Вот что должно было понравиться ребенку в этой очень глубокой, серьезной песне? Для меня и сегодня это необъяснимо, но это факт. Единственное, что могу сказать, в этом и есть волшебная сила искусства и истинного таланта, который может достучаться даже до сердца ребенка…

Не случайно, что даже когда изменилось время, страна, в которой родился и жил Высоцкий, интерес к нему и популярность его творчества не ослабели, причем не только в России, но и на постсоветском пространстве и за рубежом.

Его знают в США (про него там сняли не один документальный фильм, выпустили много кассет и дисков песен и стихов), Канаде, Европе, Латинской Америке. А как любят Высоцкого армяне Франции – это отдельный разговор. В машине почти каждого звучат его песни, а называют они его ласково – «Висовский».

Справедливости ради, надо сказать, что и сами французы неплохо осведомлены о творчестве Владимира Семеновича: как никак он был мужем знаменитой французской кинодивы Марины Влади. Он выступал на французском телевидении, о нем писала ведущая местная пресса. Но со временем к Высоцкому стали относиться как к отдельному явлению и уже в нашем веке его песни перепевают французские исполнители, публикуются его стихи, выходят фильмы и диски с его песнями. И не только во Франции, но и многих других европейских странах – Польше, Болгарии, Финляндии, Австрии, Германии и т.д.

Вспоминая любимого барда, не хочется пересказывать его биографию, заслуги и достижения. Об этом написано немало статей и книг, снято много фильмов. Не буду подробно рассказывать и об армянском окружении Высоцкого (Левоне Кочаряне, Параджанове, Леониде Енгибарове), его «второй маме»- армянке Евгении Лихалатовой (в девичье Мартиросовой), второй жене его отца, вырастившей будущего артиста и оказавшей на него огромное влияние. Все это можно почитать в сети со многими подробностями.

Я пишу о «своем» Высоцком, который уже в зрелом возрасте открылся для меня не только как культовый автор-исполнитель и актер, но, в первую очередь, как большой Поэт, написавший удивительные, философские и мудрые произведения. Именно так я его и воспринимаю. Для меня он «Чацкий» ХХ века, чьи цитаты и крылатые выражения так же «ушли в народ», как и афоризмы бессмертной грибоедовской комедии: «Где мои 17 лет?», «Если друг оказался вдруг…», «Лучше гор могут быть только горы», «Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков», «Кто кончил жизнь трагически, тот – истинный поэт…», «Спасите наши души», «Стюардесса как принцесса», «Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме тех, кто нужней…», «Жираф большой – ему видней!» и т.д.

Владимир Высоцкий – уникальное явление современной культуры, о чем свидетельствует его творчество, которое пережило своего создателя. Выпущено огромное количество сборников его произведений, статей и книг, посвященных ему, воспоминаний, не говоря уже о полном собрании записей песен, концертов, кино- и телефильмов.

О нем ставятся спектакли, а по творчеству поэта защищаются диссертации. В 2011 году вышел российский биографический и неоднозначный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Очень сильное название, которое тянет и на заголовок для статьи.Но для меня и, думаю, многих других почитателей творчества ВВ, он мог бы звучать по иному: не «Спасибо, что живой», а «Всегда живой»… Потому, что Настоящий. И потому, что так оно и есть.