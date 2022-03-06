В скором времени в Лорийской области появится общественный транпорт совершенно иного качества. Это стало возможным благодаря усилиям фонда «Дети Армении» (COAF) и при финансовой поддержке посольства Японии в РА. 1 марта в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении было подписало соглашение о грантовой программе «Предоставление автобуса для общественного транспорта Лорийской области».

Как сообщил «РА» менеджер по коммуникациям фонда «Дети Армении» Давид Манукян, согласно документу, посольство «Страны восходящего солнца» в рамках этой программы предоставит более 90.000 долларов США. Эти средства пойдут на улучшение сети общественного транспорта Лорийской области, что включает в себя покупку нового автобуса, адаптированного для людей с ограниченными возможностями, расширение транспортной сети и благоустройство инфраструктур. На церемонии подписания соглашения присутствовали министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Армения Фукусима Масанори, исполнительный директор фонда «Дети Армении» Корюн Хачатурян.

Надо сказать, что общественный транспорт в Лорийской области, в частности из Дсеха в Ванадзор, очень слабо развит. Есть только один ветхий автобус, который ходит только один раз в день из Дсеха в областной центр Ванадзор, не заезжая в находящиеся по пути другие сельские населенные пункты.

Теперь же ситуация с общественными перевозками значительно улучшится: на линию будут выходить старый автобус, водитель которого привел его в порядок по своей инициативе, и новый, современный, купленный в рамках грантовой программы. Жители района получат востребованный и эффективный маршрут, который будет работать с конкретными временными интервалами и свяжет еще 7 сел на линии Дсех-Ванадзор, включая остановки в Дебете, где находится Центр СМАРТ COAF, и в Дсехе, рядом со строящимся Центром здоровья СМАРТ.

В фонде «Дети Армении» считают, что результатом улучшения системы общественного транспорта станет нечто большее, чем просто увеличение мобильности людей. Новый автобус сделает общественный транспорт доступным для людей с ограниченными возможностями, позволит сельским жителям выйти на новые рынки и ограничит использование личных автомобилей, что, в свою очередь, сделает поездки более безопасными и экономными, а также снизит ущерб, наносимый окружающей среде.

И, конечно же, как и остальные инициативы COAF, этот проект реализуется с учетом потребностей и интересов общины в тесном сотрудничестве с укрупненной общиной Памбак и соответствующей общественной общинной некоммерческой организацией. Хорошо развитая транспортная система также подразумевает и развитую транспортную инфраструктуру, в том числе автобусные остановки и информацию о расписании автобусов.

В 2021 году Фонд уже предпринял шаги в этом направлении, построив современную автобусную остановку в первой СМАРТ-деревне в Дебете. Остановки будут отремонтированы и в остальных селах близ маршрута Дсех-Ванадзор.

Отметим также, что еще одним недавним и успешным проектом Фонда стал новый спортзал, открытый в школе села Геташен Армавирской области РА, реализованный при поддержке меценатов COAF – Оганеса Ахояна и его семьи, а также благодаря щедрым пожертвованиям Hoops4Hayastan. Теперь более 300 детей и молодых людей из села Геташен имеют возможность получить качественное спортивное образование в благоустроенной и безопасной среде, что соответствует миссии COAF по пропаганде здорового образа жизни детей и обеспечению их физического воспитания в безопасных условиях.

В старом спортзале были повреждены крыша и пол, разбиты окна, не было ни отопления, ни нормального санузла. Ремонт обошелся примерно в 60 000 долларов: были полностью отремонтированы крыша и полы, заменены окна, появились система отопления, необходимое оборудование, раздевалки и тренерская.

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Проект был реализован в тесном сотрудничестве с администрацией Геташенской школы. Фонд реализует программы в Геташене с 2014 года, в том числе и многочисленные образовательные программы. На данный момент в общине реализуются 5 образовательных программ Фонда: рисование, баскетбол, дискуссионный клуб, английский язык «Аксес» и программы социально-финансового образования «Афлатун».

В 2015 году COAF отремонтировал школу в Геташене, переоборудовал школьную столовую, установил «стоматологическую станцию» (специальную зону, где дети чистят зубы после еды), а также открыл творческий центр и запустил проект «Агрошкола», направленный на обучение детей навыкам создания теплицы и ведения агробизнеса. Кстати, урожай, который дает пришкольная теплица, используется в школьной столовой.