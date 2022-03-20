Бронзовый призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы боксер Оганес Бачков одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На прошедшем в Дубае турнире промоутерской компании Probellum Оганес Бачков в 8-м раунде победил 39-летнего аргентинца Кристиана Корию техническим нокаутом.

Бачков на Чемпионате мира по боксу трижды становился бронзовым призером (2017, 2019, 2021), дважды становился чемпионом Европы (2017, 2019), и является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио