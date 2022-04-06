При старте любого бизнеса всегда есть риск — пойдет дело или нет. Но, как уверяет соучредитель и исполнительный директор компании Lalunz Левон Давтян, когда делаешь что-то свое, у тебя есть большой простор для мысли и большая свобода действий.

К тому же, основатели компании еще до старта тщательно проанализировали внутренний рынок Армении и пришли к выводу, что производство детской одежды в возрасте до 14 лет является именно той нишей, которая у нас в стране практически не занята, поскольку здесь довольно мало компаний, занимающихся производством качественной детской одежды.

Экспорт должен быть поставлен во главу угла

Создана была компания в середине 2018 года, а новому армянскому бренду решено было дать название Lalunz, корни которого исходят из Сюникского региона. Лалунц — таковым было родовое имя одной из древнейших династий Сюника, потомком которой и является учредитель новосозданной компании. При создании же логотипа бренда были использованы фрагменты наскальных рисунков Караунджа — с тем, чтобы по мере роста узнаваемости продукции компании, сделать их известными по всему миру.

«Мы долго думали над тем, как создать у нас такую ценность, такой бренд, который могли бы экспортировать по всему миру. Остановились в конечном счете на производстве детской одежде. Несколько месяцев мы работали над дизайном одежды и брендингом, что, как мне кажется, нам удалось сделать очень хорошо, судя по тем оценкам, которые дают наши покупатели. Ведь наш уникальный дизайн позволил нам выделиться на рынке и в некотором смысле закрыть тот пробел в местной сфере по производству детской одежды, который был в этом сегменте. Наша сверхзадача в более долгосрочной перспективе — сделать бренд Lalunz всемирно известным и создать такую ценность, которая позволит повысить роль армянской продукции за рубежом», — объяснил подходы компании наш собеседник.

По его словам, у нас много говорится о том, что надо покупать армянские товары, поддерживая таким образом отечественного производителя. Но у этого подхода есть и другая сторона, и заключается она в том, что сами производители должны в разы повысить свою ответственность перед потребителями для того, чтобы под брендом «Произведено в Армении» подразумевалось высокое качество и уникальность продукции.

«С уверенностью могу сказать, что большинство армянских компаний, будь то в сфере производства обуви, одежды и пр., действительно работают над повышением качества своей продукции, что не может не радовать», — заверил наш собеседник.

Однако основная задача для любой местной компании в сфере текстиля, равно как и для Lalunz, — выйти на зарубежные рынки. Потому что сравнительно небольшие размеры армянского рынка не позволяют производителям успешно выдерживать конкуренцию. Тем более, что наш рынок насыщен товарами турецкого производства, плюс немало и других крупных иностранных брендов, в том числе российских. Возможно, на начальном этапе, как отмечает директор компании Lalunz, надо приобрести опыт именно на внутреннем рынке, выявить свои недостатки, поработать над улучшением качества, ростом ассортимента продукции. Но по мере своего развития, уверен наш собеседник, обязательно нужно акцентировать внимание на экспорте продукции.

«На сегодня мы экспортируем продукцию в Германию, а также в Россию, где хорошо представлены на онлайн площадках. Планируем активно нарастить наше присутствие на российском рынке, где сейчас открылась большая ниша, которую можно занять», — рассказал г-н Давтян, добавив, что, несмотря на довольно жесткую конкурентную среду, успех в этом направлении вполне реален, поскольку в соотношении цена-качество бренд Lalunz, по его словам, занимает выигрышные позиции.

Быстрые изменения в мире создают сложности у бизнеса

На мой вопрос, сталкивалась ли компания с трудностями при ведении бизнеса в Армении, в ответ – однозначное нет. Единственный минус, на который указывает предприниматель, исходит из международного рынка. Речь о тех непредвиденных рисках, которые переворачивают все планы бизнеса с ног на голову, начиная от пандемии коронавируса, заканчивая введением западных санкций в отношении основного нашего торгового партнера — России. По словам нашего собеседника, очень сложно адаптироваться к таким вот быстрым изменениям, которые происходят во всем мире.

«Ведь, будучи производителями, мы строим свою стратегию развития минимум на два года вперед. Однако вследствие таких незапланированных изменений международной конъюнктуры и нестабильности возникает форс-мажор, что создает своего рода стрессовую ситуацию для бизнеса, вынуждая заново разрабатывать свои стратегии, скажем, по планированию продаж. Проблема в том, что все это требует больших затрат — как временных, так и финансовых. Это действительно крайне сложно, тем более, как указывают многие аналитики, в сегодняшних реалиях трудно спрогнозировать что-либо даже на два месяца вперед», — объяснил он.

В любом случае, продолжил глава компании Lalunz, сложившуюся сейчас на российском рынке ситуацию здесь рассматривают не как кризисную, а, наоборот, — как период новых возможностей для расширения своего экспортного потенциала. В связи с чем в компании продолжают активно работать над расширением ассортимента, что, естественно, увеличит и количество рабочих мест в компании. Но, как выясняется, в Армении есть большой спрос на качественных специалистов по пошиву детской одежды.

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«Еще в самом начале, когда мы думали над тем, как претворить нашу идею в реальность, обнаружилось, что на рынке есть большая нехватка специалистов этого профиля. Для решения этого вопроса мы основали свой учебный центр, выпускники которого могут работать не только у нас, но и в других компаниях по пошиву одежды, с которыми мы сотрудничаем», — пояснил руководитель компании, добавив, что некоторые туристические компании привозят к ним иностранных туристов на экскурсии, чтобы показать, какие инновационные решения в производстве применяются в Армении, и как можно эффективно совместить производственные цеха, фирменный магазин и учебный центр под одной крышей.