С 5 по 8 апреля в Армении вновь проходят «Дни Крыма» — уже ставшая традиционной программа, направленная на укрепление экономического и культурного сотрудничества между Арменией и Крымом.

Традиционные связи Армении с полуостровом, прежде всего, обусловлены многовековым армянским присутствием в Крыму. Еще более двух тысяч лет назад армянский царь Тигран Второй взял в жены Клеопатру — дочь царя Понта и Боспорского царства Митридата VI Евпатора(132-63 гг. до н. э.), правителя Пантикапея (древнегреческого города, руины которого сейчас находятся на территории Керчи). Если пойти дальше (ближе) по истории, то наибольшее переселение армян в Крым началось где-то с VIII века.

И вот так, по векам, вплоть до наших дней, исторические связи армян и Крыма не прерывались. Армянский след в Крыму — это и многие знаменитые личности армянской национальности разных времен, внесшие свой вклад в его развитие, защиту и процветание. Это также прекрасный монастырь XIV века Сурб Хач, и могила великого Айвазовского на территории церкви Сурб Саркис в Феодосии, его картинная галерея, аэропорт Симферополя, который носит имя мариниста… Ну и, конечно, нынешние представители армянской диаспоры, которые живут в Крыму и работают во благо этого края.

Отметим, что площадкой для проведения традиционных «Дней Крыма в Армении» стал Дом Москвы в Ереване. Организаторами мероприятия выступили представительство Республики Крым при Президенте РФ, правительство Республики Крым, а также армянский клуб «Друзья Крыма».

Программа Дней ознаменовалась презентацией экономического и туристического потенциала Республики Крым, различными бизнес-встречами предпринимателей, в ходе которых были обсуждены вопросы поставок товаров и услуг, а также представлением туристического потенциала Армении.

В рамках «Дней Крыма в Армении» 6 апреля состоялось открытие фотовыставки, посвященной Крыму, конференция «Интеграция стран на постсоветском пространстве: новая идеология Евразии — новые возможности», а также концерт крымских творческих коллективов из Крыма. Культурная программа Дней завершилась 7 апреля, показом кинофильма «Паломничество в Крым».

На конференции, в которой приняли участие представительная делегация Крыма и научная, деловая и культурная общественность Армении, были обсуждены самые разные вопросы, связанные с евразийской интеграцией на пространстве бывшего СССР.

На мероприятии выступили постпред Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета Министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, гендиректор «Дома Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян, депутат Государственного совета Крыма Армен Мартоян, председатель армянского клуба «Друзья Крыма» Айк Бабуханян и другие.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Армении Максим Селезнев в своем выступлении отметил, что, несмотря на всю важность экономической составляющей, одним из столпов евразийской интеграции является идеологическая составляющая: «И здесь мы имеем очень мощный внутренний стержень, который основан на общей исторической памяти, общих моральных и культурных ценностях».

Он также поздравил всех присутствующих с 30-летием установления дипотношений между Арменией и Россией, которое отмечалось 3 апреля. «А в августе нас ждет второй юбилей — 25-летие базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В этой связи я хотел бы пожелать нашим странам дальнейшего и последовательного укрепления союзнических отношений, нашим народам — мира и благополучия», — в частности, отметил М. Селезнев.

В свою очередь, г-н Мурадов заметил, что нынешние отношения Армении и России внушают оптимизм на будущее: «Все-таки Армения и Россия в интеграционных группах, схемах активно участвуют вместе, и я уверен, что у наших государств, особенно в складывающейся международной обстановке это обязательный, императивный вектор развития».

Теперь же, когда Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением, особую важность, по его словам, приобретает позиция Армении — надежного союзника, с опорой на которого можно начать создавать новую идеологию Евразии, обеспечивать стабильную геополитическую ситуацию — не только на данный момент, но и на будущее.

Заместитель председателя Совета Министров Республики Крым, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, представившая достижения Крыма после 2014 года, также коснулась многовековой истории связей Армении и Крыма, представив факт, о котором мало кто знает. «В московских летописях есть записи о том, что в Москве были «гости-сурожане».

Есть в Крыму такой город Судак, который в древности назывался Сураж. И вот гостями-сурожанами как раз и были армяне — представители торговли из Крыма, которые привозили в Москву товар», — рассказала г-жа Кивико. Она также посоветовала всем посетить Крым и увидеть прекрасный армянский храм.

— Стоит поехать в армянский монастырь Сурб Хач (находящийся в Кировском районе Крыма — авт.). Я не армянка, но когда туда попадаешь, хочется остаться. Настолько там спокойно, настолько там намолено за века, что каждому это надо увидеть. Вот мы вчера разговаривали о том, что надо развивать туризм, и мне очень понравилось одно выступление женщины из Еревана, которая предложила возродить туристический «Шелковый путь».

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Это будет очень интересно: начать можно будеть здесь, проехать по Армении, потом добраться в Крым, посмотреть тамошние достопримечательности. Это будут незабываемые впечатления о том Шелковом пути и той истории, которая у нас с вами общая, и которая интересна и всем живущим. Вы должны рассказывать молодежи, школьникам, студентам, чтобы они знали, что мы вместе уже очень давно.