В ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся проблем на КПП “Верхний Ларс” на российско-грузинской границе, а также разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

М.Мишустин: Приветствую Вас, уважаемый Никол Воваевич! С теплотой вспоминаю нашу предыдущую встречу в Москве в ходе Вашего официального визита. Прежде всего позвольте Вам передать наилучшие пожелания, тёплый привет от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы дорожим нашими особыми отношениями с братской Арменией. В этом году отмечается 30-летие установления наших дипломатических отношений и 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россия является основным внешнеторговым партнёром и инвестором в экономику Армении. По итогам января – апреля взаимный товарооборот у нас увеличился на 30% и превысил 890 млн долларов. Думаю, что есть ещё куда расти. Объём российских капиталовложений составляет более 2 млрд долларов – тоже считаю, что есть куда расти. И конечно, было бы важно для российских инвесторов наращивать свои инвестиции в Армению.

В Армении работают крупные российские компании в нефтегазовой, транспортной и других отраслях – горнодобывающей, в цифровых технологиях. И мы рассчитываем, что Правительство Армении продолжит создавать комфортные условия для деятельности российских компаний или компаний с российским участием. Мы заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества, в создании новых производств, рабочих мест. Предлагаем активнее создавать совместные проекты в разных отраслях, в первую очередь в промышленности, в энергетике, в транспорте, в цифровизации. Эти вопросы находятся на постоянном контроле нашей межправкомиссии, с нашей стороны Алексей Логвинович (А.Оверчук) её возглавляет. И в соответствии с решением Правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путём. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся и даже увеличатся. Это, мне кажется, имеет очень важное значение для жителей Армении и России.

Мы также уделяем особое внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье в соответствии с договорённостями лидеров России, Армении и Азербайджана. Практическая работа активно ведётся в рамках трёхсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров, сейчас в ходе Санкт-Петербургского экономического форума состоялось её очередное заседание.

Cегодня наша встреча проходит на полях заседания Евразийского межправсовета. И Россия, и Армения выступают за углубление евразийской интеграции на основе четырёх свобод – свободы движения капитала, рабочей силы, услуг и товаров. В союзе мы принимаем совместные меры, направленные на минимизацию последствий санкций со стороны недружественных государств. Наши решения обеспечивают устойчивость экономик стран – членов ЕАЭС, стабильность на товарных рынках, помогают снизить зависимость от импортной продукции в различных отраслях. Предлагаю по всей взаимной повестке пройтись. Уважаемый Никол Воваевич, Вам слово.

Н.Пашинян: Спасибо большое. Уважаемый Михаил Владимирович, очень рад Вас видеть! Алексей Логвинович, Вас тоже очень рад видеть! Мы встречаемся регулярно, и я тоже с теплотой вспоминаю нашу последнюю встречу, которая состоялась в Москве в рамках моего официального визита. Эта встреча была действительно эмоционально приятной, но ещё хочу отметить, что и очень эффективной, и хочу поблагодарить Вас, что Вы быстро реагировали и реагируете на те вопросы, которые нужно решить, для того чтобы сохранить высокую динамику развития наших торгово-экономических отношений.

Хочу подчеркнуть особенно те решения, которые Вы приняли по поводу пропускного пункта Верхний Ларс. Вы знаете, что, к сожалению, пока это единственный сухопутный путь, который соединяет Армению и Россию, и мы были озабочены по этому поводу. Потому что создаются некоторые проблемы в связи с текущей экономической конъюнктурой и увеличением сухопутных экономических потоков, и очень важны те решения, которые Вы уже приняли, о чём мы договорились. И мы об этом говорим и с нашими грузинскими коллегами, чтобы товарооборот между Россией и Арменией не встречал искусственных барьеров.

Вы заметили, в этом контексте очень важно открытие региональных коммуникаций, деблокирование всего региона. И я хочу заметить и ещё раз поблагодарить наших коллег, Алексея Логвиновича, Мгера Гербертовича (М.Григорян – вице-премьер-министр Республики Армения), которые очень интенсивно занимаются этими вопросами с сопредседателем трёхсторонней рабочей группы со стороны Республики Азербайджан. И я надеюсь, что по итогам проделанной работы мы придём к конкретным решениям. Потому что открытие экономических и транспортных коммуникаций важно для всех стран региона и в текущей ситуации приобретает особенную важность.

Мы обсуждаем не только вопросы двусторонней повестки, повестка Евразийского экономического союза очень важна для нас. Вы правильно заметили, что и Армения, и Россия заинтересованы в том, чтобы Евразийский экономический союз стал более эффективным форматом. Мы довольны тем, как работает этот механизм, но всегда есть место для повышения эффективности.

Очень рад, ещё раз приветствую и уверен, что у нас будет сегодня содержательный разговор.

М.Мишустин: Спасибо.