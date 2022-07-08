По инициативе заведующей кафедрой, арменоведа Жасмин Дум-Трагут, отдел арменоведения Центра изучения христианского Востока Зальцбургского университета в Австрии учредил стипендии для исследователей, изучающих духовное и культурное наследие Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и культуры Армении.

Целью новой стипендиальной программы, которая стартовала весной 2022 года, является поощрение молодых исследователей к изучению тем, связанных с культурой и историей искусства Арцаха, с особым акцентом на вопросы, связанные с материальным и нематериальным культурным наследием.

Максимальная сумма стипендии составляет 3000 евро. В рамках субсидии также возможно организовать краткосрочное пребывание в Зальцбурге.

Прием заявок на «Гранты на арменоведческие исследования, посвященные культурному и духовному наследию Арцаха» начался 1 июля и заканчивается 1 октября 2022 года.

Объем исследования охватывает следующие темы:

Любая область арменоведения (язык, история, культура, искусство, теология, этнография, археология и т.д.), ориентируясь на культурно-духовное наследие Арцаха и подчеркивая междисциплинарные методы и подходы. Особенно приветствуются следующие направления арменоведения: общее, историческое и сравнительное языкознание, регионоведение, контактная лингвистика, диалектология, этнография, искусство и архитектура, рукописное дело (кодикология), археология, средневековая история, раннее Новое время, теология, религиоведение. и тесно связанные области другие предметы.

Проекты должны основываться на фундаментальных исследованиях, архивных или полевых работах, а также на современных научных подходах и теориях. Проекты должны иметь четкий результат в виде научной публикации.

Язык приложения должен быть английский. Результаты проекта также должны быть написаны на английском или любом другом западном языке. Сам проект может быть на армянском или на другом языке (например, русском, немецком, итальянском и т.д.).

На стипендиальную программу могут претендовать выпускники, магистранты и аспиранты, не достигшие 35-летнего возраста и уже имеющие опыт научных исследований по вышеуказанным предметам.

Информация о распределении затрат, графике, плане работы и концепции исследования также должны быть представлены вместе с необходимыми документами.

Для получения дополнительной информации об условиях посетите домашнюю страницу Центра арменоведческих исследований.