С 15 по 24 июля в Юрджине, штат Орегона, США, пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Зарегистрировано 1900 спортсменов из 192 стран.

По сообщению «Арменпресс», об этом пишет Олимпийский комитет Армении. От Армении выступит ведущий бегун, Гюмриец Ерванд Мкртчян. Он примет участие в забеге на 1500 метров в Кёльне.

Ерванд Мкртчян, многократный чемпион и рекордсмен Республики Армения, также является победителем Балканских игр и чемпионата малых европейских стран.

Атлет уже на соревнованиях с президентом федерации спорта Армении Робертом Эммияном.