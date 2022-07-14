Церемония вручения премии «Аврора» – 2022 состоится в Венеции, Италия, 15 октября 2022 года. Как сообщает Арменпресс, «Аврора» соберет вместе ведущих мировых гуманитарных деятелей, чтобы почтить современных героев, воздать должное духу человечности и поддержать следующее поколение спасителей.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2022 официально открылся 24 апреля 2021 года. В общей сложности было получено 633 заявки из 62 стран, включая Армению, Бразилию, Чехию, Грузию, Индию, Нигерию, Пакистан, Руанду, США и Украину. Лауреат премии «Аврора» удостаивается награды в размере 1 000 000 долларов США, которая дает ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать помогающие нуждающимся организации.

Вот герои «Авроры» – 2022:

Джамиля Афгани (Афганистан) – активистка борьбы за мир и основатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (NECDO). Госпожа Афгани посвятила более 25 лет своей жизни тому, чтобы женщины Афганистана получили доступ к образованию. После того, как ее страну захватили талибы, Джамиля Афгани была вынуждена покинуть родину, но не перестала помогать своему народу.

Хади Джумаан (Йемен) – миротворец и посредник, который регулярно рискует собственной жизнью, чтобы способствовать обмену военнопленными и вывозить с передовой тела тех, кто пал в бою. В то время как Йемен продолжает переживать затяжной политический и гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной, господин Джумаан приносит семьям погибших бойцов единственное утешение – осознание того, что их близкие могут наконец упокоиться с миром.

Махинур эль-Массри (Египет) – адвокат и политическая активистка, которая отстаивает политические свободы и права человека в стране, организуя мирные протесты и защищая политических заключенных в судах. В Египте выражение несогласия с официальной политикой может быть опасным, и Махинур эль-Массри несколько раз задерживали и сажали в тюрьму. Но несмотря ни на что, она сохраняет оптимистичный взгляд на будущее своей страны и стремится быть проводником позитивных перемен.