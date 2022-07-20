Вот уже почти четверть века наш соотечественник из Канады Арман Акопян работает в индустрии компьютерных игр. Он концепт-художник и создает дизайн для персонажей видеоигр для всемирно известной компании «Аmazon» (Амазон).

До этого он работал в одной из ведущих компаний по производству игрового софта — Ubisoft, создал концепт-арт для таких популярных компьютерных игр, как Rainbow6-Raven Shield,Splinter Cell, Star Wars-Lethal Alliance, WET, Deus Ex Human Revolution, Thief, Tomb Raider. В эти дни Арман Акопян находится в Армении и мы не могли упустить возможность пообщаться и задать ему несколько вопросов.

— До моего прихода в Амазон я работал над игрой «Tom Clancy’s Rainbow Six Sieg» («Радуга 6: Осада») – это стрелялка от первого лица. Она вышла в конце 2015 года и постоянно обновлялась — вводились новые персонажи, оружие. Работал над этим проектом. А потом так получилось, что креативного директора проекта и двух его коллег переманил Амазон.

Кстати, очень интересный момент: корпорация Амазон стала концентрироваться на развлекательном контенете — мульты, сериалы, видеоигры и т.д. Купила одну из старейших студий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и если кто-то сейчас захочет сделать игру по фильмам MGM, не сможет.

И теперь Амазон стал очень много денег вкладывать в развлекалово и создавать свою собственную платформу типа Netflix. В Монреале два года назад была открыта студия, и креативный директор проекта Rainbow, о котором я говорил, позвал меня к себе. Ну а мне после 8 лет работы в Ubisoft приелся уже этот Rainbow и я вот уже 8 месяцев работаю в новой студии Амазона, расположенной в даунтауне Монреаля.

— Свою мечту не реализовал — так и не пошел в кино, выставку своих работ не организовал.

— Во-первых, я очень критично отношусь к себе, считаю, что есть много художников, рисующих не хуже, а то и лучше меня. Во-вторых, я ленивый. Чтобы работать в индустрии кино, этим нужно заниматься: бегать, искать, интересоваться и т.д. А мне лень. Но зато я сейчас делаю свой собственный проект: хочу сделать книгу, настоящую, бумажную, под названием «Smiling armor» — «Улыбающаяся броня». Там будут идти иллюстрации: девушки: в рыцарских доспехах, броне, военной одежде, а также фентези персонажи в той или иной ситуации.

Каждая иллюстрация будет сопровождаться текстом: небольшой описательной подводкой. Ну, например, стоит девушка над роботом и идет текст: «Она стояла на склоне холма и думала, как ей починить этого чертова робота».

Отвлеченно, без конкретного сюжета. Также я фиксирую весь процесс работы прорисовки персонажа: начало (набросок) и его дальнейшее «рождение» — от очертаний до конечного результата.

Все этапы сохраняю, представляю всю походовость процесса — что было в начале работы и что получилось в конце. И эти рисунки тоже включу. Надеюсь издать эту книгу до того, как мне исполнится 50 лет: хочу оставить что-то осязаемое — то, что можно потрогать.

Мой отец великолепно вырезал по дереву и после его ухода из жизни я смотрю на его работы и понимаю, что человека нет, но после него осталось много красивых произведений. А что у меня? Все, что делаю — в цифровом формате, виртуальном. А книга это навсегда: останется моим детям, внукам.

— А что-то для души рисуешь, для себя?

— Конечно. Есть у меня работы, предназначенные для взрослой аудитории. Красотки — фантазийные и просто женские персонажи. Не так, что что-то очень неприличное, нет.

Просто я 8 лет рисовал солдат, оружие, каски, бронежилеты и мне надоело. И для души рисую красавиц. И повторю свое любимое изречение: «Покажите мне человека, который занимается любимым делом, и я вам покажу человека, который ни разу в жизни не работал». Это как раз про меня — я просто занимаюсь любимым делом.

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Работы Армана Акопяна можно посмотреть по этим ссылкам