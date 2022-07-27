Научно-исследовательский центр исторического и культурного наследия в рамках гранта Комитета науки «Школа молодых ученых» с 15 по 25 августа проводит Летнюю школу реставрации археологических находок, посвященную вопросам изучения, реставрации и сохранения памятников истории и культуры.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Занятия будут проводить опытные специалисты данной области из различных музеев и исследовательских центров Армении и России.

В рамках Летней школы будут обсуждены и представлены:

Опыт изучения, укрепления, реставрации и сохранения памятников истории и культуры, история и проблемы становления научной системы, реставрационно-консервационная профессия в Армении и за рубежом;

Основные этапы, принципы и требования изучения, исследования, регистрации, укрепления, реставрации и охраны памятников;

Способы очистки, укрепления и реставрации различных памятников и материалов, архитектурных сооружений, росписей, живописных и графических работ, бумаги, кожи, дерева, ткани, гончарных и металлических предметов и их особенности;

Деятельность археологических экспедиций и открытие археологических памятников. Необходимые условия для их сохранности в музеях, фондовых хранилищах и выставочных залах.

Практические работы и упражнения будут проводиться с целью закрепления полученных теоретических знаний по очистке, укреплению, реставрации и консервации археологических объектов.

Занятия могут посещать молодые реставраторы, студенты, специализирующиеся в области истории, архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, химии, геологии, также и интересующиеся вопросами сохранения исторического и культурного наследия.

Двум лучшим участникам Летней школы будет предоставлена возможность пройти трехмесячный оплачиваемый испытательный срок в отделе реставрации археологических находок Научно-исследовательского центра исторического и культурного наследия.

Занятия будут проходить в корпусе «Таиров» Научно-исследовательского центра исторического и культурного наследия, по адесу: ул. Таирова 9, Ереван.

Для участия необходимо заполнить форму заявки, отправив ее на адрес электронной почты [email protected]

Крайний срок подачи заявок — 12 августа.Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (+374) 10 522-618 (НИЦ исторического и культурного наследия), или пишите на на эл. адрес: [email protected]