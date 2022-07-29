28 июля 2022 года «Айпост» ввел в обращение почтовый блок с одной маркой, посвященный теме «Армянские фильмы».

Как сообщает «Арменпресс», на почтовой марке почтового блока с номиналом в 800 драмов изображен кадр из армянского художественного фильма «Невеста с севера» (режиссер Нерсес Ованнисян), снятого в 1975 году.

Изображены герои фильма, режиссер Нерсес Оганесян и отрывок из фильма в виде кинопленки.

Также есть надписи «Невеста с севера» и «Армянские фильмы» на армянском и английском языках.

Дата выпуска: 28 июля 2022 г.

Дизайн: Рема Саакяна

Типография: Cartor, Франция

Размер марки: 40,0 x 30,0 мм

Размер блока: 90,0 x 60,0 мм

Тираж: 10 000 шт.

29 июля 2022 года в обращение выйдет еще одна почтовая марка, посвященная теме «Детская филателия. Армянские мультфильмы».

На почтовой марке с номиналом в 200 драмов изображен кадр из армянского мультфильма «Пингвин Вин» (режиссер Степан Андраникян), снятого в 1972 году.

В нижней части марки изображена надпись «ПИНГВИН ВИН» на армянском и английском языках.

Дата выпуска: 29 июля 2022 г.

Дизайн: Рема Саакяна

Типография: Cartor, Франция

Размер: 40,0 x 30,0 мм

На одном листе: 10 ч.Тираж: 15 000 шт.