Мы очень рады, что Евразийский банк развития активизируется в Армении, говорит министр экономики Ваан Керобян, поясняя, что сейчас наша экономика хорошо растет и соответственно растут потребности в ее финансировании. Правительство в свою очередь активно субсидирует инвестиционное кредитование. Как результат — за первое полугодие текущего года зафиксированы позитивные экономические данные, а главное — серьезный рост демонстрируют важные сектора местной экономики.

«Темп экономической активности составил около 11,8% по сравнению с показателями прошлого года, экспорт растет на 38%, импорт – на 44%. Мы стимулируем обновление экономики, то есть в зависимости от проектов, правительство субсидирует ставки кредитования от 6 до 10%. Наша основная задача состоит в том, чтобы компании в год закупали нового оборудования на 100 млрд драм для модернизации своего машинного парка, что приведет к росту их производительности», — рассказал о текущих тенденциях и шагах правительства глава Минэкономики.

В свою очередь, как заверил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, в Армении очень много проектов, «которые могли бы быть полезны для граждан страны и, более того, могли бы быть масштабированы на пространстве ЕАЭС». Один из таких проектов, который ЕАБР профинансирует в рамках своей 5-летней страновой стратегии в Армении, охватывает сферу возобновляемых источников энергии, полностью соответствуя также критериям отбора ЕАБР: проекты с сильным интеграционным эффектом или национальные проекты развития.

«На сегодня энергетическая система Республики Армения базируется на тепловой, атомной и гидроэлектроэнергии. Крупнейшим источником общего объема энергоснабжения и основным энергоносителем в общем конечном потреблении остается природный газ. Согласно нашей стратегии в Армении, в фокусе ЕАБР находятся проекты строительства объектов распределенной солнечной генерации, строительства и модернизации объектов гидроэнергетики. Задачей банка до 2026 года является содействие диверсификации источников выработки электроэнергии в республике. Тем самым мы не только повышаем надежность энергетической системы, но и существенным образом улучшаем экологию, снижая углеродные выбросы», — детально изложил суть дела глава ЕАБР.

Страна солнца

Речь идет о новом инвестиционном проекте группы компаний «Нью Энерджи», с которой ЕАБР недавно подписал соглашение, предусматривающее кредитование на сумму до 37 млн долларов для финансирования строительства в Гегаркуникской и Арагацотнской областях 11 солнечных электростанций общей мощностью до 65 МВт. Соответствующие документы были подписаны в Ереване между председателем ЕАБР Николаем Подгузовым и президентом группы компаний «Нью-Энерджи» Айком Арутюняном.

По планам, ввод в эксплуатацию всех этих объектов солнечной энергетики намечен уже в этом году. Что касается возврата инвестиций, то он будет осуществляться за счет платежей по договорам реализации электроэнергии, заключаемым между заемщиком и ЗАО «Электрические сети Армении».

Сейчас «Нью Энерджи» передает в электрические сети Армении около 43 МВт. электроэнергии. Для сравнения, суммарный потенциал солнечных электростанций в Армении оценивается в 8 ГВт. Согласно проведенным исследованиям, среднегодовая продолжительность солнечных часов в Армении — 2700, а среднегодовой поток солнечной энергии — около 1720 кВт/ч на 1 кв. метр горизонтальной поверхности (аналогичный среднеевропейский показатель составляет 1000 кВт/ч на кв. метр). При этом четверть территории Армении наделена ресурсами солнечной энергии в размере 1850 кВт/ч на кв. метр в год.

Учитывая тот факт, что возобновляемые источники снижают зависимость государства от ископаемого топлива, которое полностью импортируется в нашу страну, в последние годы эта сфера является приоритетным направлением государственной энергетической стратегии Армении. Приоритетность возобновляемых источников энергии и намерения правительства Армении по их развитию закреплены в «Энергетической стратегии на 2021-2040 гг». Если же говорить конкретно о солнечной энергетике, то к 2030 году правительство Армении планирует увеличить удельный вес солнечной энергии в энергобалансе страны примерно с 0,3% до 15%.

Инновационные станции с прицелом на рост производительности

Выбор группы компаний «Нью-Энерджи» в качестве партнера со стороны ЕАБР для реализации столь масштабного инвестпроекта обусловлен также тем, что она уже стала состоявшейся компанией на отечественном рынке, которой не впервой разрабатывать и осуществлять проекты с применением инновационных решений. За ее плечами реализация таких проектов, как проектирование 9,2 км воздушной линии напряжением 110кВ для солнечной фотовольтовой электростанции Масрик-1 мощностью 55МВт, разработка и техническое проектирование солнечных электростанций в регионах Армении, проектирование, координация и менеджмент системы управления разных типов зданий и многое другое.

«На сегодня одна из наших компаний – «Оптимум Энерджи» — является самой крупной в Армении, специализирующейся в области солнечной энергетики. Для сравнения, компания, находящаяся на втором месте, даже половины наших объемов не достигает», — уточнил заместитель директора «Оптимум Энерджи» Нарек Кулоян.

В группу компаний «Нью-Энерджи» входит и основанное пару лет назад, аккурат в разгар пандемии коронавируса, ООО «Ареги», которое специализируется на производстве сухофруктов, фруктовых чипсов и сушенных овощей в общине Арагацотн одноименной области. В ходе медиа-тура, организованного ЕАБР, журналисты из Армении и других стран-участников банка посетили хозяйство компании «Ареги», где, неподалеку от фруктовых садов, уже размещено и активно работает множество солнечных панелей. Как уверяют в самой компании, это новый тип станций, имеющих инновационные составляющие, что позволяет существенно повышать производительность.

«Традиционно все панели солнечных электростанций стоят, направленные на юг. А наши стоят по направлению восход и закат солнца. Здесь установлена одна осевая трекерная система с искусственным интеллектом, которая с 8.30 утра повернута на восток, а затем поворачивается в течение дня за солнцем. Вечером панели принимают горизонтальное положение и так остаются на всю ночь, а утром вновь возвращаются в положение на восток. При этом у нас стоят не обычные солнечные панели, а двусторонние, общая площадь которых 12 га», — ввел в курс дела Н.Кулоян.

Ноу-хау энергетиков: мобильность плюс энергосбережение

Производство здесь полностью автономное: отдельно расположена солнечная станция, предназначенная специально для нужд «Ареги». Но особая гордость компании — ее собственная разработка, передвижная сушильная камера со специальным программным обеспечением, способная производить до 100 тонн готовых сухофруктов в год. На вид это обычный морской 40-футовый контейнер, который можно просто поднять краном, поставить на трейлер и перевезти в любое место. То есть это абсолютно мобильное оборудование, система управления которого полностью автоматизирована. Она позволяет с помощью мобильного телефона (естественно, при наличии интернета) проводить мониторинг с любого места и следить за тем, каково состояние загруженных в контейнер фруктов или овощей на определенном этапе времени, какой уровень влажности в сушильной камере и т.д.

Однако мобильность контейнера и его система управления – это лишь одна часть преимуществ, которым наделено новое оборудование. Еще одним достижением инженеров компании стало то, что они смогли разработать энергосберегающую технологию, позволяющую существенно снизить расходы на электроэнергию, а в дневное время суток, особенно в летние месяцы, и вовсе свести их к нулю.

Несмотря, скажем так, на юный возраст компания «Ареги» уже добилась серьезных результатов как по объемам производства продукции, так и экспорта. На сегодня она производит большой ассортимент снеков, сушеных овощей и фруктов, чипсов. Кроме того, как рассказал Н.Кулоян, сейчас к выпуску готовятся еще фруктовые батончики, покрытые бельгийским шоколадом — полностью натуральные, без консервантов и сахара. Почти половина произведенной продукции идет на экспорт. Имеются и собственные поля, и договорные отношения с другими хозяйствами. Сейчас, кстати, пиковый сезон закупки сырья, так что работа в компании кипит во всю.