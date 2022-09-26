На VI международной юношеской олимпиаде по информатике армянские юноши завоевали 7 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Как сообщает «Арменпресс», VI юношеская олимпиада Европы по информатике, организованная Украиной, прошла с 19 по 25 сентября в ЕГУ в онлайн формате.

Олимпиада имела формат международной, и каждая страна могла представить 4 официальных и 4 неофициальных участника.

В олимпиаде приняли участие 172 участника из 32 стран (91 официальных и 81 неофициальных участников). Армянскую команду представляли 8 участников. Команду возглавляли преподаватель факультета информатики и прикладной математики ЕГУ Армен Андреасян, студенты Самвел Андреасян и Гамлет Микаелян. В 2021 году на V юношеской олимпиаде по информатике сборная Армении завоевала 1 серебряную и 1 бронзовую медали.