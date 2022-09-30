Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что всегда был готов представить детали переговорного процесса, и эти детали известны широкому кругу лиц.

Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе интервью Общественной телекомпании в ответ на вопрос, как он относится к предложению первого президента Армении Левона Тер-Петросяна найти совместные решения и готов ли он встретиться с бывшими президентами и представить переговорные нюансы.

«Необходимо понимать, что имеется в виду, потому что, если есть такой контекст, что правительство не способно взять на себя ответственность и ему нужна помощь, чтобы взять на себя ответственность за что-то, я могу сказать, что правительство и я лично осознаем ответственность за судьбу страны, и мы готовы взять на себя эту ответственность. И эту ответственность мы получили от нашего народа», — отметил премьер-министр.

Что касается осведомленности о деталях переговорного процесса, премьер-министр отметил, что о переговорном процессе осведомлен широкий круг людей, вплоть до букв и предложений.

«Например, наши товарищи по команде знают, что мы страна с парламентской формой правления, и фракция «Гражданский договор» полностью осведомлена, Совет безопасности полностью осведомлен. Власти Нагорного Карабаха тем более во всем осведомлены. В целом я считал нужным и считаю нужным, пожалуй, подчеркнуть, что президент Нагорного Карабаха полностью в курсе каждого слова, которое я произношу на каких-либо переговорах. Он осведомлен. Я знаю, что он, в свою очередь, информирует как минимум Совбез Нагорного Карабаха, а по сути еще и бывших высокопоставленных чиновников», — сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что часть людей, собравшихся по приглашению Католикоса Всех Армян Гарегина II, полностью осведомлены о переговорном процессе, а другая часть всегда имела возможность быть в курсе.

«Почему? Потому что я всегда выражал готовность представить переговоры в полном объеме, особенно представителям парламентской оппозиции. Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются лидерами двух фракций соответственно, и они отказались получить эту информацию. Партия Левона Тер-Петросяна также отказалась получить эту информацию, поскольку эта информация передается представителям внепарламентских политических сил. Возглавляемый Левоном Тер-Петросяном «Армянский национальный конгресс» был приглашен туда, но они отказались участвовать в таком формате.

Я имею в виду, что осведомлен очень широкий круг людей, потому что я предполагаю, что эти политические силы также информируют свои партии и так далее. Представьте, если я представлю все детали вопросов столь широкому кругу людей, это значит, что я готов представить народу все в очень прямом и открытом виде. Почему не делаю? Потому что дипломатическая корректность и этика не позволяют мне быть открытым и излагать все подробности. Могу сказать в закрытом формате, попросив участников встречи не нарушать грань корректности и не разглашать», — заключил Пашинян.