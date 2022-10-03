Доценты Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова очень довольны армянскими студентами, которым преподают в ереванском филиале вуза. Доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики факультета мировой политики МГУ, кандидат юридических наук Татьяна Левченко в беседе с «РА» отметила, что очень гордится армянскими студентами.

«Я хочу сказать, что очень горжусь своими студентами. Я им преподаю право, пытаюсь учить их искусству добра и справедливости. Для меня это очень важно. Я считаю, что ваши дети — это будущее Армении, в которое нужно обязательно вкладываться.

Мне очень приятно читать лекции, когда я вижу горящие глаза, стремление к знаниям: они задают каверзные вопросы и очень патриотичные. Приятно слышать от них, что «мы останемся здесь», «если не мы, то кто будет защищать эту землю, поднимать эту страну» и т.д. Конечно, тяжело читать лекции по международному праву, особенно в нынешнее время, поскольку опять-таки студенты задают много каверзных вопросов, на которые порой и у меня нет ответов.

Но, на мой взгляд, нужно развивать именно это направление. У юристов есть поговорка: если вы не знаете своих прав, у вас их нет. Поэтому обязательно нужно знать свои права, каким образом выходить из различных ситуаций, привлекать к ответственности за те или иные деяния», — отметила Т.Левченко.

Доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Лида Оганисян, которая несколько лет читает курс по истории международных отношений студентам ереванского филиала МГУ, сказала, что рада возвращению занятий в очный формат.

«Очное общее не заменить ничем и совсем иначе видишь то, как ребята стараются, как они вовлечены в эти занятия. Ну, а о важности изучения истории международных отношений для международников говорить не приходится. Безусловно, они понимают, осознают важность изучения этого предмета и демонстрируют высокую готовность и желание», — сказала Лида Оганисян.

«Так же, как и мои коллеги, я абсолютно влюблена в студентов ереванского филиала МГУ. Образование — это улица с двусторонним движением, и они должны пройти свою часть пути, что им удается. Я очень благодарна администрации филиала за идею насыщать нашу совместную образовательную деятельность еще и научно-исследовательской.

Надо армянских ребят внедрять в проекты, которые делаются в МГУ в Москве, надо стараться, чтобы они публиковались в наших изданиях (мы сейчас работает над факультетским издаем). Также необходимо, чтобы наши студенты чаще коммуницировали друг с другом, обменивались идеями и мнениями.

Например, на платформе нашей Летней школы мы провели онлайн летнюю школу, в которой приняли участие бакалавры ереванского филиала.

Планируем провести и очную летнюю школу как раз на этой территории. Мне кажется, это важно как для русских, так и армянских студентов, и это то, что в дальнейшем обеспечит наш багаж взаимодействия», — в свою очередь заявила доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель декана по научной работе, кандидат социологических наук Анастасия Понамарева.

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Отметим также, что преподаватели МГУ 29 сентября выступили в Ереване с докладами на конференции «Религиозные институты как акторы современной мировой политики», приуроченной к празднованию 270-летия основания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.Организаторами мероприятия выступили факультет мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ереван, Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.