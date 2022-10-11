Группа медицинских работников из Фресно завершила благотворительную миссию этого года в Армении. Группа находилась в Армении по инициативе почетного консула Армении во Фресно Перча Абгаряна.

Как сообщает «Арменпресс», группа медицинских работников приезжает в Армении уже в седьмой раз.

Как и прежде, группа, прибывшая в этом году в Армению под руководством ответственного за программу, члена Правления медицинской миссии во Фресно Ваче Василяна, состояла из лучших специалистов различных медицинских учреждений США.

«Это была наша очередная миссия на Родине. Группа состояла из 32 различных специалистов. Как и в прошлом году, в этом году мы в основном сосредоточились на проблемах со здоровьем наших воинов-героев. Поэтому, большая часть группы, 14 человек, были специалистами реабилитационной медицины», — сообщил «Арменпресс» Ваче Василян. Он рассказал, что группа работала в Армавирской, Лорийской и в Ширакской областях. Она не пропустила и социально неблагополучные районы.

«Помимо терапевтических услуг оказывались и офтальмологические, стоматологические и другие услуги. Были оказаны как консультативные, так и хирургические услуги. Мы передали наше медицинское оборудование и медикаменты нескольким медицинским учреждениям. Мы знали, что в этот раз Родина, как никогда, нуждалась в нас», — сказал Ваче Василян.

Он добавил, что они в рамках своих возможностей вновь постараются помочь Армении.

«Конечно, наша миссия продолжится, вернувшись во Фресно, мы начнем планировать следующий визит, ориентируясь на нужды жителей Армении. Мы приезжаем в Армению не только для того, чтобы помочь и разделить боль нашего народа, но и для того, чтобы зарядиться энергией на Родине», — признался он.

Арменуи Мхоян