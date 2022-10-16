Седьмая ежегодная премия «Аврора» была присуждена Джамиле Афгани, просветителю, правозащитнику и основателю Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (Noor Educational and Capacity Development Organization, или NECDO). Джамиля посвятила более 25 лет своей жизни тому, чтобы дать женщинам Афганистана доступ к образованию.

Как сообщили Арменпресс в Фонде инициативы развития Армении (IDeA), ее деятельность была отмечена во время серии благотворительных мероприятий высокого уровня, которые Гуманитарная инициатива «Аврора» провела 14–16 октября в Венеции, Италия.

До августа 2021 года Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» успела охватить программами ликвидации безграмотности более чем 100 000 женщин благодаря созданию во многих общинах небольших центров под руководством местных жительниц. Организация также оказала юридическую помощь и психосоциальную поддержку более чем 10 000 женщин, ставших жертвами жестокого обращения со стороны члена семьи или партнера. Вынужденная бежать из Афганистана, Джамиля продолжает помогать другим на расстоянии.

«После того, как талибы захватили власть в ее стране, Джамиле Афгани пришлось покинуть родину, но она не отказалась от помощи своему народу. NEDCO по-прежнему поддерживает женщин Афганистана и уязвимые семьи, проливая свет на отсутствие доступа к образованию, домашнее насилие и другие современные проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Одновременно организация оказывает финансовую помощь правозащитникам, журналистам и активистам», говорится в сообщении.

«Наша миссия, миссия «Авроры», заключается в том, чтобы признавать, отмечать и продвигать работу таких гуманитарных деятелей как Джамиля Афгани по всему миру. Современные герои вдохновляют и направляют нас. Они показывают нам, как можно упорно противостоять, казалось бы, непреодолимым трудностям. Они напоминают нам о нашей общей человечности и призывают нас демонстрировать такую же приверженность делу служения бедным и маргинализированным сообществам. Они также напоминают нам о нашей обязанности уравнивать шансы для всех», – сказал лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора» и содиректор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона.

Согласно источнику, Гуманитарная инициатива «Аврора» учредила ежегодную премию «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, помогающие людям. Как лауреат премии «Аврора» – 2022 года, Джамиля Афгани решила поддержать Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) и Организацию по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (NECDO). WILPF –это международная женская ассоциация, которая стремится содействовать миру во всем мире, выступая за разоружение, искоренение насилия, права женщин и гендерное равенство, а NECDO – неправительственная организация, оказывающая гуманитарную и социальную помощь в развитии женщинам, молодежи и детям в Афганистане.

«Из своего профессионального опыта я знаю, что вопрос прав человека – это всегда борьба. Бывают такие периоды – и сейчас один из них – когда не очень понятно, как двигаться дальше, когда нам кажется, что времени почти не осталось. Такие люди, как Джамиля Афгани, освещают будущее светом надежды и показывают всем нам выход из тьмы», – отметила член Отборочной комиссии премии «Аврора» Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Отмечается, что с момента своего основания премия «Аврора» изменила жизнь более 1 000 000 человек, пострадавших от войн, конфликтов, преследований и других гуманитарных проблем, уделяя особое внимание помощи детям, беженцам, женщинам и девочкам. Подобная эффективная филантропия, нацеленная на ощутимые результаты, стала возможной благодаря соратникам премии, чей вклад позволяет ей продолжать расширять возможности современных героев.