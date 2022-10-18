Женская сборная Армении по боксу продолжает выступления на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Армения получила 3-ю путевку в четвертьфинал чемпионата Европы по женскому боксу, проходящему в Будве. На этот раз барьер 1/8 финала преодолела Ануш Григорян, выступающая в весовой категории 50 кг.

Она выиграла бой с финской спортсменкой Пихла Кайво. Уступая в первом раунде со счетом — 1:4, Ануш Григорян показала превосходство во 2-м и 3-м раундах.Ранее в четвертьфинал вышли Элида Кочарян и Екатерина Сычева.