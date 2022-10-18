Ереванский «Урарту» лидирует в турнирной таблице чемпионата Армении по футболу.

Как передает «Арменпресс», состоялись матчи 11-го тура чемпионата Армении. Победу в этом туре отпраздновали «Алашкерт», «Ван», «Урарту» и «Пюник».

Лидером турнирной таблицы является «Урарту» с 25 очками. На втором месте «Алашкерт» с 24 очками, замыкает тройку «Арарат-Армения» с 19 очками. «Пюник» набрал 18 очков, «Ван» — 17, «Лернаин Арцах» — 15, «Арарат» и «Ширак» — по 11, ЦСКA — 6, «Ноа» — всего 4 очка.Матчи 12-го тура чемпионата Армении состоятся 19-21 октября.