Заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян предлагает регулировать искусственный интеллект. Подобное мнение он выразил на днях в ходе своего выступления на VII Научно-практической конференции аналитиков России, пояснив, чтостранам ЕАЭС необходимо совместно и сообща идти по пути нормативного регулирования сферы искусственного интеллекта.

«У нас до сих пор полноценно не решен вопрос относительно оборота данных. До сих пор во многих государственных органах под данными понимают номер паспорта, но данные сегодня — это бесконечный цифровой след, который человек оставляет ежедневно. Если мы не решим вопрос нормативного регулирования, то говорить о создании единого пространства экономики данных и искусственного интеллекта мы не сможем», — отметил зампред правления Банка, курирующий Фонд цифровых инициатив ЕАБР.

Ранее Т.Саркисян отмечал, что сравнительные преимущества цифровой модели ЕАЭС могут быть реализованы через управление трансформации в трех сферах -логистике, энергетике и социальных инфраструктурах. Но для этого, прежде всего, необходима четкая стратегия развития цифровой экономики ЕАЭС, которая будет охватывать актуальные задачи, стоящие перед всеми государствами Союза.

По его словам, прошли времена огромных строек и освоения непроходимых географических пространств. В новой цифровой реальности основным материальным продуктом является проект — вне зависимости от его величины и количества участников. Реализация малых или больших проектов между группой стран или двумя странами будет вносить свою лепту в построение экосистемы евразийской цифровой трансформации.

Что касается особенностей развития технологий искусственного интеллекта на евразийском пространстве и России в частности, то, как указал Т.Саркисян во время выступления на конференции аналитиков, главная из них — высокая концентрация в госсекторе. По словам спикера, нередко этот факт выставляется в качестве недостатка российской экономики, но в контексте обеспечения национальной безопасности и суверенитета его вернее расценивать как сравнительное преимущество.

«Но если мы хотим обеспечить технологический рывок, то должны работать над масштабированием технологий из государственной сферы на широкий потребительский рынок. Сегодня искусственный интеллект становится ключевой сквозной технологией, овладение и эффективное использование которой требует наличия высококлассных профессионалов», — выразил свою точку зрения заместитель председателя Правления ЕАБР, добавив, что конкуренция между странами происходит сейчас не только за полезные ископаемые, но в первую очередь за человеческий капитал и за производимые людьми новые знания.

«В мировом экспертном сообществе уже звучит тезис о том, что ошибочные решения, принятые человеком, могут быть лишь умножены искусственным интеллектом, но не нивелированы им. Поэтому я хочу отметить, что качественные кадры и высокий профессионализм в деле государственного управления и госрегулирования остается основополагающим фактором успешного развития национальных государств и их объединений», — заключил Т.Саркисян.