Налоговые поступления Армении в 2022 году составят 1 трлн 920 млрд драмов, на следующий год прогнозируется 2 трлн 204 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. сообщил министр финансов Тигран Хачатрян.

«На данный момент мы прогнозируем, что налоговые поступления в этом году составят 1 трлн 920 млрд драмов, что как минимум на 75 млрд драмов больше, чем было запланировано в госбюджете на 2022 год. Исходя из уже пересмотренных показателей, мы прогнозируем, что в следующем году налоговые поступления составят 2 трлн 204 млрд драмов, что составит 3,7 % от ВВП», — отметил Хачатрян.

По словам министра, такое повышение соответствует сценарию повышения налогов, который предусмотрен планом деятельности правительства на 2021-2026 годы.«Нам в ближайшие годы необходимо увеличить налоговые поступления на 0,5 % ВВП, чтобы к 2026 году мы смогли выйти на уровень, превышающий 25 %», — заключил Тигран Хачатрян.