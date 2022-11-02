По итогам 2022 года налоговые поступления в бюджет Армении превысят показатель 2018 года на 662 млрд драмов, а запланированные на 2023 год увеличатся на 946 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что их политическая сила во время революции дала несколько очень важных, запоминающихся и принципиальных обещаний, он сам обещал, что они увеличат доходы бюджета на 35-40 % в течение 1-2 лет. Пашинян подчеркнул, что это обещание полностью выполнено. Затем премьер-министр представил, что происходит с госбюджетом в 2022 году и что запланировано на 2023 год.«По итогам 2022 года мы ожидаем, что налоговые поступления в бюджет превысят показатель 2018 года на 662 млрд драмов или 1,6 млрд долларов. Это превысит аналогичный показатель 2018 года на 52,6 %. То есть, в ходе своей деятельности мы уже увеличили доходную часть бюджета на 52 % в 2022 году по сравнению с 2018 годом. В 2023 году налоговые поступления запланированы на уровне 2 трлн 203,7 млрд драмов, что на 946 млрд драмов или на 75,1 % больше налоговых доходов государственного бюджета 2018 года. Другими словами, зафиксируем, что через 4 года после революции мы увеличим доходы бюджета на 75 %. Это то, что запланировано, то, что мы должны реализовать. И мы ожидаем, что бюджет текущего года будет перевыполнен примерно на 80 млрд драмов», — сказал Пашинян.